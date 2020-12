Min kritikk var rettet mot regjeringen, ikke mot Bergen kommune

Jeg mener at regjeringen bedriver en urimelig forskjellsbehandling.

Kirken blir faktisk forskjellsbehandlet, men av regjeringen, ikke Bergen kommune, skriver biskop Halvor Nordhaug. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjære Marit Warncke. Du bestrider i ditt innlegg i BT 18.12 at det foregår en forskjellsbehandling mellom kirken og kulturlivet, slik jeg skrev i BT 15.12. Du viste til at ved alle offentlige arrangement i Bergen innendørs var det bare tillatt med maks 50 deltakere. Det har du hatt rett i – inntil mandag denne uken, og det burde jeg ha opplyst om. Takk for den påminnelsen!

Men min adressat var ikke Bergen kommune, men regjeringen, slik det også fremgikk tydelig av innlegget og av overskriften: «Hvorfor er regjeringen mer glad i kinoen enn i kirken?».

Les også Innlegget biskopen svarer på: – Nå gjelder det å holde ut, biskop Nordhaug

På nasjonalt nivå, og siden mandag også i Bergen, foregår det faktisk en systematisk forskjellsbehandling mellom kirken og kulturlivet. Mens regjeringen åpner for inntil 200 på kulturarrangementer, har den bestemt at det bare kan slippes inn 50 i kirkene.

Begrunnelsen er at kirkebenkene ikke er fastmonterte i den betydning at de ikke har adskilte seter med armlene. Her ser man bort fra at mange kirker er vesentlig større enn kino- og kulturlokaler og også kan opprettholde større avstand mellom de fremmøtte.

Jeg mener at regjeringen her bedriver en urimelig forskjellsbehandling.

Mange kirker er betydelig større enn kino- og kulturlokaler. Likevel får kirken bare ha en fjerdedel av antallet besøkende. Det er urimelig, mener biskop Halvor Nordhaug. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Du utfordrer meg til å holde kirkene mer åpne i julen utenom gudstjenestene, slik at folk kan få komme inn i grupper til en høytidelig stund. Det er et kjempegodt forslag som Den norske kirke sentralt allerede har formidlet til alle landets menigheter. Jeg håper mange vil følge denne oppfordringen.

Så er det heldigvis slik at uansett hvor mange vi kan ta imot i kirkene, så blir det jul likevel. Den skal vi feire i takknemlighet, og vi skal huske på å be særlig for dem som har ansvar for å styre både Bergen og landet.