Er yrkesfag kun viktig i festtaler?

En bedre start på arbeidslivet finnes etter min mening ikke.

Mats A. Kirkebirkeland advarer mot å svekke yrkesfagene i Vestland. Foto: CF-Wesenberg

Mats A. Kirkebirkeland Stortingsrepresentant (H)

Det var med stor forundring og sorg jeg leste BTs leder 1. oktober. Vestland fylkeskommune vurderer å kutte i TAF-linjene i den videregående skolen i fylket.

De fire årene jeg gikk på Tekniske og allmenne fag (TAF), fra jeg var 16 til jeg var 20 år, var de mest betydningsfulle årene i mitt liv.

Jeg gikk på TAF-marin ved Fusa vidaregåande skule i perioden 2005–2009. Samtidig hadde jeg min lærlingtid ved Havforskningsinstituttet på Austevoll, der jeg besto fagprøve i akvakultur.

Å lære seg å stå tidlig opp og jobbe hele dagen til arbeidsdagens slutt. Å lære seg at forpliktelser betyr noe. Å oppleve mestring i et praktisk fag ute i den virkelig verden.

Å oppleve at kollegaer kan bli gode venner – til tross for aldersforskjell. Å være i et skolemiljø hvor praktisk faglige prestasjoner har minst like høy status som akademiske prestasjoner. Alt dette og mer er bare noe av det jeg lærte i min tid på TAF, da jeg pendlet mellom Fana, Fusa og Austevoll.

Yrkesfag har lenge hatt lavere status enn mer akademiske og teoretiske fag, med i de siste årene har det vært en bred politisk enighet om å satse mer på og løfte yrkesfagenes status.

Dette har gitt gode resultater.

I år er det flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på VG1, sammenliknet med studieforberedende. En undersøkelse fra Norstat for Rørentreprenørenes i 2017, forteller at åtte av ti foreldre nå er positive til at egne barn velger yrkesfag.

Men det er store forskjeller mellom ulike landsdeler. I Oslo, hvor jeg bor, vil kun 23 prosent av foreldrene anbefale yrkesfag til sine barn, ifølge en undersøkelse utført av Veidekke i 2018. Tilsvarende andel for Vestlandet er 39 prosent.

Undertegnende kjenner ikke til Vestlands økonomiske situasjon i detalj, men synes likevel det er forunderlig at man foreslår å kutte i et unikt skoletilbud som ivaretar de dype og stolte industri- og yrkesfagtradisjonsrøttene i de to tidligere fylkene.

Det er viktig at yrkesfag ikke kun prioriteres i festtaler. Fylkespolitikerne i Vestland bør ikke bare skrote det foreslåtte kuttet i TAF, men utvide det til flere skoler og yrkesfagretninger.

En bedre start på yrkeslivet enn TAF finnes etter min mening ikke. Disse fire skoleårene har betydd mer for min personlige utvikling og mitt verdisyn på arbeidsliv og samfunn, enn alle mine senere «voksenår» med studier og jobb.