Frp forsvarer rettsstaten

Jeg er glad for at tidligere justisminister Per-Willy Amundsen korrigerte sin uttalelse på Facebook.

Det er ingen grunn til å mistenke partiet Rødt for å ha en voldelig agenda, mener Frp-leder Siv Jensen. Foto: Fredrik Varfjell

Debattinnlegg

Siv Jensen Frp-leder

Svar til lederartikkelen «Amundsen viser forakt for rettsstaten» (BT tirsdag):

Vi vet pr. nå ikke noe om motivet eller hva som kan være bakgrunnen for drapet på et medlem av Sian i Kristiansand denne helgen. Så la meg derfor først slå fast: Det er ikke naturlig å kommentere en pågående etterforskning.

Frp og jeg har tillit til at politiet gjør jobben sin. Derfor er jeg også glad for at Per-Willy Amundsen selv korrigerte sin første uttalelse om saken på Facebook.

Les også BT på lederplass: «Amundsen viser forakt for rettsstaten»

Dessverre ser vi fra tid til annen at enkeltpersoner utøver vold i samfunnet. Det er metoder jeg tar sterkt avstand fra.

Frp og jeg er uenige i mye av det Sian står for. Likevel er det viktig å forsvare deres rett til å ytre seg. Alle norske politikere snakker varmt om hvor viktig ytringsfriheten er i Norge, men deres munn var nærmest helt lukket da Sian og politiet ble angrepet under flere demonstrasjoner i sommer.

Jeg hadde håpet at partiene på venstresiden hadde stått opp for ytringsfriheten, også når organisasjoner de er uenige med, ble angrepet.

Til tross for deres rolle i demonstrasjoner og taushet om ytringsfriheten, er det ingen grunn til å mistenke partier som Rødt for å ha en voldelig agenda. Det gjør ikke Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet er en varm forsvarer for rettsstaten og den grunnlovsfestede ytringsfriheten vi har i Norge.