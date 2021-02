En uheldig situasjon for alle parter

Bergen kommune ble dømt i tingretten i forbindelse med anbudskonkurransen for ombygging av Sentralbadet. Det kunne vært unngått.

I 2019 utlyste etat for utbygging i Bergen kommune en konkurranse for å transformere Sentralbadet fra et svømmeanlegg til et scenekunsthus. Foto: Marita Aarekol

Gisle Løkken President, Norske Arkitekters Landsforbund

Gisle Nataas Konkurranseleder, Norske Arkitekters Landsforbund

Bergen kommune har kommet i en vanskelig situasjon etter anbudskonkurransen om ombygging av Sentralbadet i Bergen, og ble i tingretten dømt på grunn av uklarheter i evalueringen av de innleverte konkurranseutkastene.

Som et resultat av å ha tapt på alle punkter i saken, får de ikke inngå kontrakt med konkurransens vinnerteam og må betale saksomkostninger til det fornærmede teamet.

Dette er en uheldig situasjon for alle parter som kunne vært unngått dersom kommunen hadde gjennomførte en godt forberedt arkitektkonkurranser der arkitekturen var hovedtema og bedømmelsen faglig begrunnet.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har lang erfaring med å bistå private og offentlige aktører med konkurransearbeid.

For ombyggingen av Sentralbadet valgte Bergen kommune å gjennomføre en pris- og designkonkurranse, som er en anbudskonkurranse med løsningsforslag, der pris er et vesentlig evalueringskriterium, i tillegg til prosjektforslaget.

I slike konkurranser blir entreprenører invitert til å konkurrere, og disse velger et prosjektteam der arkitekter og andre konsulenter inngår.

Dette er en konkurranseform som ofte benyttes i offentlige prosjekter, med en intensjon om å ha kontroll på kostnader.

NAL har ikke hatt innvendinger til selve konkurranseprogrammet eller evalueringskriteriene, men har påpekt at Bergen kommune har ansvar for å rydde opp i en evalueringsprosess som har gått galt.

Samtidig har vi redegjort for hvordan vi mener konkurranser bør gjennomføres, og hvor viktig det er at evalueringsprosesser er transparente, forutsigbare og rettferdige.

Alle team som deltar i slike konkurranser, bruker betydelige ressurser på å delta, og det forutsettes derfor at arbeidet respekteres og evalueres korrekt.

Norske arkitekters landsforbund jobber faglig og politisk for utvikling av god arkitektur og bærekraftige samfunn, og for at arkitektene – som har et stort ansvar i å forme våre felles omgivelser – skal ha gode vilkår for å få dette til.

Arkitektkonkurranser er et viktig virkemiddel for å få frem de beste ideene. For å sikre at konkurransene også ender i realisering av den beste arkitekturen, må det i tillegg være ryddige forhold fra begynnelse til slutt; fra programmering og utlysning, gjennomføring og evaluering, til oppføring og ferdigstilling av bygg og områder.

Bergen har gjennom sin byarkitekt fått mye fortjent oppmerksomhet og ros for gjennomtenkt arkitekturpolitikk og byutvikling, og vi håper at kommunen ser seg tjent med å løfte arkitekturproduksjonen opp på samme nivå.