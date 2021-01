Tiårets teknologiske gjennombrudd

Det er ingenting i veien for at slike gjennombrudd kan gjøres i Norge.

Dette kan på sikt løse mange av våre store samfunnsproblemer, skriver innsenderne. Fra v.: Klas Pettersen, Morten Goodwin, Inge Jonassen. Foto: Privat

Klas Pettersen Daglig leder for NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Inge Jonassen Professor og senterleder, Computational Biology Unit, Institutt for informatikk, UiB

Morten Goodwin Professor ved Senter for forskning på Kunstig intelligens ved UiA og forfatter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Har du fått med deg at det har skjedd et vitenskapelig gjennombrudd som forbløffer forskere verden over, og som den prestisjetunge vitenskapelige journalen Nature hevder «vil endre alt»?

Vi snakker ikke om den nye covid-vaksinen, men om en av århundrets største vitenskapelige utfordringer: proteinfolding.

Gjennombruddet er så epokegjørende at det er vanskelig å forstå konsekvensene, og spesielt imponerende er at gjennombruddet drar nytte av fremskritt innen kunstig intelligens.

Dette er et teknologigjennombrudd som like gjerne kunne skjedd i Norge, men slike store prosjekter er det rett og slett ikke tradisjon for hos oss.

Mange tenker på kunstig intelligens som dataprogrammer forbeholdt relativt ubetydelige oppgaver, som å spille brettspill og komme med venneforslag på sosiale medier, eller som voldsomt overdrevne, nesten menneskelige, roboter i filmer som Terminator eller HAL-9000.

Sannheten er at de teknologiske fremskrittene vi ser her, er av et helt annet kaliber.

Å forstå oppførselen til proteiner er å forstå alt kjent liv, skriver innsenderne. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Proteiner er en grunnleggende bestanddel for alt liv, og de er avgjørende for alle kjente levende organismer. Det er ditt og mitt arvemateriale som bestemmer hva slags proteiner cellene våre produserer, og som igjen bestemmer hvordan cellene og kroppen vår oppfører seg.

Proteiner er viktige for nær sagt alt fra fordøyelsen til hormonene våre, og fra musklene til hjernecellenes signaler. Det å forstå oppførselen til kroppens proteiner, er fundamentalt sett også å forstå kroppen vår og alt kjent liv.

Et protein består av organiske molekyler som kalles aminosyrer, og kan sees på som en lang snor med perler. Når snoren slippes, krøller den seg. Dette kalles på fagspråket for folding.

Formen proteinet får etter at det er foldet, forteller hva proteinet klarer og ikke klarer. Det kan fortelle om proteinet er en meningsfull del av immunsystemet, eller om det vil føre til immunsykdommer, om proteinet bygger opp musklene våre, eller om det fører til alvorlige hjernesykdommer som Alzheimer og Huntingtons.

I 1972 fremmet den norskamerikanske Nobelprisvinneren Christian Anfinsen teorien om at proteinfoldingen kan beregnes kun fra perlesnoren av aminosyrer. Dette stemmer, men utregningene som må til, er veldig vanskelige.

Norskamerikanske Christan Anfinsen i 1972, året han vant Nobelprisen i kjemi. Foto: ASSOCIATED PRESS

Å regne seg frem til riktig proteinform har vært sett på som så komplisert og viktig, at det har blitt regnet som en av de store vitenskapelige utfordringene det siste halve århundret. Flere av Nobelprisene har gått til forskere som nettopp har klart å finne proteinformer.

Siden 1994 har det blitt arrangert konkurranser hvor forskere kan sende inn dataprogrammer som forsøker nettopp å regne ut hvordan proteinet folder seg og hvor hvert eneste atom i proteinet vil havne.

Det har det ikke vært mye blest om, for dataprogrammene har stort sett ikke vært gode nok for praktisk bruk. Men i slutten av 2020 endret dette seg.

Mot slutten av fjoråret ble nesten hundre forskergrupper med i konkurransen, og deres algoritmer ble presentert for snorer av aminosyrer fra proteiner som arrangørene allerede, i hemmelighet, har klart å finne formen på ved å gjøre avanserte eksperimenter.

Ett dataprogram skilte seg ut. En kunstig intelligens fra firmaet Google Deep Mind, som har fått navnet AlphaFold2, fant svaret på nær sagt alle proteinene, og lå milevis foran konkurrentene. Algoritmen er trent opp med proteiner vi allerede vet formen på, og har gitt grunnlaget for å lære seg hvordan andre proteiner folder seg.

De teknologiske fremskrittene vi ser her er av et helt annet kaliber enn Terminator, skriver innsenderne. Foto: Mike Blake

Å kjenne til proteinformen åpner opp for at hav av muligheter. Kanskje betyr det at vi enklere kan finne medisiner og vaksiner til nye sykdommer og pandemier som kommer overraskende på oss.

Det stopper ikke der. Google selv tror dette kan føre til utvikling av nye proteiner som kan binde seg til CO₂ i atmosfæren, eller automatisk bryte ned plast i havet, eller føre til utvikling av proteiner som øker levedyktighet for korn i frost. Det kan på sikt løse mange av våre store samfunnsproblemer.

Algoritmen som Google har utviklet, er basert på løsninger som ikke er ukjente for forskermiljøer på kunstig intelligens. Detaljene er ikke publisert enda, men Google forklarer algoritmen med kjente metoder.

Norge har sterke forskermiljøer både innen kunstig intelligens og bioteknologi. Vi burde legge til rette for at neste gjennombrudd skje nettopp her, for det handler bare om finansiering og koordinering.

Til tross for at resultatet er imponerende, er det ikke overraskende. Vi har ventet på at kunstig intelligens skal dominere proteinfolding. Lignende norske store prosjekter kan gi store positive ringvirkninger både for norsk forskning for vår tids store globale utfordringer som pandemier, klima, og plast.

Tenk om slike innovasjoner kunne bli stempelet «Made in Norway».