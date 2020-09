Jeg er kjøttelskeren som ble vegetarianer

Jeg gikk fra å være en kjøttspiser av rang til å bli av en av bønneburgernes største forkjempere.

Publisert Publisert Nå nettopp

For Thor Haakon Bakke var klima- og miljøhensyn viktig, men dyrevelferden viktigst. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Som mange andre vokste jeg opp med store mengder kjøtt på tallerkenen: Biff på lørdagen og steik på søndagen. Kjøttdeig i pastaen, pizzaen og tacoen. Pølser på grillen og burgere på McDonalds. Pinnekjøtt på julaften, ribbe og 1. juledag, toppet med Bambi på nyttårsaften.

Samtidig som jeg spiste meg gjennom det norsk industriell kjøttproduksjon hadde å by på, med et og annet sidesprang til vestlandsk matkultur, gjorde jeg en internasjonal karriere som kjøtteter: I Kenya spiste jeg krokodille og okseballer, i Peru marsvin. I Bolivia gikk både lama og alpakka ned på høykant, og i Japan oppdaget jeg at basashi – rått hestekjøtt – er overraskende saftig. Kengurubiff er ikke så verst.

På et tidspunkt spiste jeg meg like gjerne gjennom de 15 beste burgerne i New York. På seks dager.

Jeg var heldig som fikk mye god mat i oppveksten, og ble vant til at det var det sentrale elementet. Men en dag bestemte jeg meg for at franske gjess hadde lidd nok for mine vaner. I likhet med stadig flere nordmenn valgte jeg vekk kjøttet, men også søte og mindre søte dyr fra havet.

Hva skjedde?

Vi nordmenn spiser i gjennomsnitt flere titall kilo kjøtt årlig. Vårt høye forbruk er dårlig nytt for kloden og vår egen helse. Globalt fører kjøttproduksjon til store klimagassutslipp, og det krever enorme vann- og naturressurser.

Likevel var det tanken på alle dyrene som ble satt til verden, uten å få puste inn frisk luft og se solen, for deretter å bli slaktet for min skyld, som fikk meg til å slutte å spise kjøtt.

At griser som elsker å grave i jorden, blir stående innendørs og utsettes for lidelser, kommer det stadig nye eksempler av, som i fjorårets dokumentar Griseindustriens hemmeligheter.

Den industrielle kjøttproduksjonen står ellers i sterk kontrast til tradisjonell jakt og fiske, som jeg synes det er langt enklere å forsvare berettigelsen til. Status er at i dag settes dyreliv til stort sett med det formål å ende på våre tallerkener, og behandles deretter.

Tallet på slaktede kyllinger er alene over 50 milliarder, årlig. De fleste av dem har det ganske kjipt den korte tiden de lever. Samtidig tror jeg ikke veien til mindre utslipp kan basere seg på å overbevise folk om at det er feil å spise dyr.

Det må bli enklere å velge klima-, helse- og dyrevennlig, for eksempel grønnsaker, frukt og korn. Dyrevelferden må opp, og det må lønne seg for bøndene å ha færre dyr – som lever bedre.

Det er vanskelig å bryte med sterke strukturer og vaner, og det skulle ta syv år fra første gang jeg ble overbevist om at det er galt å spise dyr, da jeg hørte en podkast om temaet, til jeg ga opp kjøttet.

Savner jeg biff og kamskjell? Åpenbart, det er jo digg, og det var ikke enkelt å slutte. Nettopp derfor trenger vi endringer på systemnivå, så det blir enklere for flere å ta gode valg for kloden, og dyrene vi deler den med.

Har du meninger om kjøtt? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet lenger nede på siden.