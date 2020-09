Palestinerne har en annen versjon enn BT

Det ser ut til å falle BT tungt for brystet at land i Midtøsten velger samhandel og samarbeid for å lege sårene.

BT gir et uriktig bilde av konflikten mellom Israel og palestinerne, mener Conrad Myrland. Foto: Privat

Debattinnlegg

Conrad Myrland Daglig leder i Med Israel for fred (MIFF)

Det er ingen begeistring å spore for «Abraham-avtalene» hos redaktørene i Bergens Tidende. I stedet for at fulle diplomatiske forbindelser mellom Israel og to nye arabiske land ønskes velkommen, mistenkeliggjøres det hele med «sterke økonomiske interesser».

At land i Midtøsten velger veien som Europa fulgte for å lege sårene etter andre verdenskrig – samhandel og samarbeid – ser ut til å falle BT tungt for brystet.

«I dette spillet er palestinerne knapt et hår i suppen. Amerikanerne har konsekvent unnlatt å gi dem plass ved forhandlingsbordet, og Trump har aldri lagt skjul på sin ensidige støtte til Israels regjering,» skriver BT på lederplass 21. september.

Her har lederne i de palestinske selvstyremyndighetene en helt annen versjon. Fra første stund hadde Trump-administrasjonen en lang rekke møter med palestinske myndigheter. 16. desember 2018 opplyste palestinernes sjefsforhandler Saeb Erekat til BuzzFeed at han personlig hadde hatt 33 møter med Trumps forhandlere.

PA-president Mahmoud Abbas hadde i tillegg hatt minst fire møter. I tillegg hadde amerikanerne en masse møter med palestinske representanter på ulike nivåer.

Allerede i januar 2018, to år før Trump-planen ble lagt fram, presenterte Erekat, ifølge Axios, et 92 siders notat som beskrev status i forhandlingene så langt. Det kunne han gjøre fordi han hadde hatt plass ved forhandlingsbordet. Men fordi palestinerne ikke var fornøyde, trakk de seg.

Det var den samme strategien palestinerne stort sett valgte under åtte år med Barack Obama som president.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, president Donald Trump, Bahrains utenriksminister Abdullatif Al Zayani og Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed signerte den såkalte «Abraham-avtalen» i Washington 15. september. Foto: NTB

«Håpet om en tostatsløsning for palestinerne er fjernere enn noen gang,» skriver BT i lederen. Det er også positivt feil.

Under Trump har en amerikansk administrasjon for første gang i historien illustrert på kartet hvordan de ser for seg at en palestinsk stat ved siden av en jødisk stat, kan realiseres. Visjonen har bred politisk støtte i Israel.

Hinderet for en tostatsløsning forblir Fatahs og PLOs holdning, slik de fikk Den arabiske liga med seg på å erklære til Obama-administrasjonen 25. mars 2014: «Absolutt og kategorisk avvisning av å anerkjenne Israel som en jødisk stat.»

Den dagen BT kritiserer dette hykleriet, kan BT være en positiv bidragsyter til fred i regionen. Inntil da er ikke lederartiklene om Midtøsten verdt papiret de er trykket på.