Slåsskamp? Børskrakk? Et illebefinnende?

Oktoberoverraskelsen er nesten en naturlov i USA: Noe skjer like før valget, som kan få avgjørende betydning for resultatet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Listen er lagt høyt for årets «October suprise» i USA, skriver Karl Morten Bårdsen. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Dersom man skriver horoskop, har man fine dager på jobb for tiden. Uansett stjernetegn kommer du veldig langt med formuleringer av typen: «Du skal ikke ut på en lang reise i nær fremtid, og kommer heller ikke til å treffe nye mennesker.»

Når det gjelder kjærlighetsliv: «Forhåpentlig har du allerede truffet din utkårede, for du kommer uansett til å være hjemme i lang tid fremover».

Eller for å være litt mer pseudovitenskapelig: «Saturn og Pluto er på linje med Steinbukken, og da vil du oppleve at det er en god tid for å fokusere på hjemmet, og du vil velge å faktisk være hjemme.»

På den andre siden er det kjedelig at ikke horoskopene kan være litt mer konkrete, i en tid der man veldig gjerne skulle hatt mer informasjon om hva som skjer fremover. Det tror jeg alle hadde satt pris på. Generelt sett er folk uendelig mye bedre på etterpåklokskap enn spådommer.

Når det er sagt, er det likevel en overraskelse vi kan forberede oss på. Nemlig oktoberoverraskelsen i amerikansk politikk, eller «October surprise». Det er nesten en naturlov at det skjer noe i USA like før valget, som kan få avgjørende betydning for resultatet.

Karl Morten Bårdsen spekulerer vilt om hva som vil skje før presidentvalget i USA – med et aldri så lite glimt i øyet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Listen er lagt høyt for årets overraskelse, og vi må forberede oss på en eller flere av hendelser av denne typen:

• En av kandidatene må trekke seg fra valgkampen. Det må være lov å påpeke at Trump og Biden er henholdsvis 74 og 77 år. I den alderen er det meningen at man skal sitte lenge ved frokostbordet, kanskje gå tur med bikkjen eller lese en god bok, og formiddags- og ettermiddagslur er helt innenfor. Det er jo ikke meningen at man skal kjempe om verdens mest stressende jobb. Medisinsk sett ville det ikke være overraskende om en av disse gamle fikk et illebefinnende.

Les også Tilårskomne presidentkandidater utfordret på alder

• Trump trekker seg fra valgkampen. Uansett hva man måtte mene om Trump, er det tydelig at han mistrives i nåværende jobb. Ikke bare er han stort sett sint. Det totale fraværet av humor er veldig uvanlig. Han ler aldri. Han har det ikke bra. Han har flere ganger påpekt at han hadde et fantastisk bra liv før han ble president. Når du legger til risikoen for at han kan tape, kan det fort være mer fristende å trekke seg med en eller annen unnskyldning – fremfor et smertelig nederlag.

• Børskrakk på 1929-nivå. I 1929 medførte krakket en total børsnedgang på ufattelige 89 prosent. Man behøver ikke å være økonom for å se de dårlige nyhetene som spøker i kulissene: Pandemi, USAs astronomiske statsgjeld, Brexit-krangel, handelskrig og naturkatastrofer. Det ser ut som den perfekte storm.

• Trump og Biden havner i fysisk håndgemeng i den første debatten. I gamle dager snakket man om skitne valgkamper, eller om at «silkehanskene var tatt av». Vi er langt forbi det nivået. Hadde dette vært en skolevalgkamp, måtte man ha avlyst med en gang og ringt foreldrene. I USA hagler det med påstander om demens, pedofili, udugelighet og det som verre er. De to kandidatene hater hverandre som pesten allerede, og bryter det ut slåsskamp, er det fullt forståelig. Trump ville hatt en fordel siden han tilhører en helt annen vektklasse. Samtidig er Biden i bedre fysisk form.

Uansett hadde det blitt en veldig kort slåsskamp, og det hadde vært så 2020 om valgkampen ble avgjort på tørre never!