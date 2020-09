En kjøttspiser svarer

Jeg er ikke overbevist om at å slutte å spise kjøtt, er det som skal til for å redde klimaet.

«Jeg er rett og slett for glad i kjøtt til å gi det helt opp», skriver Arild Borgen i Rødt.

Debattinnlegg

Arild Borgen Rødt Bergen Sentrum

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) skriver i BT 18. september at han, etter svært mye kjøttspising, ble vegetarianer. Det er et valg jeg har stor forståelse for.

Selv har jeg nok aldri spist så mye kjøtt som han gjorde, men jeg er rett og slett for glad i kjøtt til å gi det helt opp. Jeg er heller ikke overbevist om at det er det som skal til for å redde klodens klima.

Jeg vil tro at flyreisene til Bakke utgjorde vesentlig større utslipp enn kjøttspisingen. For Norges del har vi også en natur som gjør det naturlig med husdyrhold. Vi har store utmarksareal, men lite innmark til dyrking av korn og grønnsaker.

Sau går ikke på bekostning av regnskogen, og kjøttet må ikke fraktes kloden rundt med store utslipp som følge, før det spises.

Arild Borgen Foto: Privat

Vi trenger langt tyngre kutt for å nå målene. For når den rikeste prosenten av verdens befolkning alene står for 15 prosent av verdens utslipp av klimagasser, trengs det som Bakke selv skriver, «endringer på systemnivå».

Da blir det litt smått og nærmest pinlig å be vanlige folk kutte ut biffen de spiser annenhver uke. Det som trengs, er å inndra kjøpekraft fra de rikeste gjennom tung skattlegging. Det vil være et meget effektivt og rettferdig middel for å få ned klimautslippene.

For det er ingen menneskerett å ha flere enorme hus og hytter, flere biler pr. person, eller å fly med privatfly over hele verden (som Petter Stordalen gjorde før pandemien).

I tillegg vil dette ha flere andre positive effekter. Det vil styrke både samholdet i samfunnet og demokratiet vårt. Ja, for når noen har så enorme ressurser til rådighet, har de større muligheter til å få gjennom sitt syn.

«Stemmer teller, men ressurser avgjør» skrev som kjent samfunnsforskeren Stein Rokkan allerede i 1966. Siden den gang har ulikhetene vokst kraftig, viser en rapport fra SSB med all tydelighet.

Nå er det nødvendig å snarest øke skatten for de rikeste, slik at de ikke lenger kan ødelegge klimaet vårt med sitt enorme forbruk. Det er vanskelig å se at en skal klare å nå målene i Parisavtalen uten dette.

Det er derfor jeg synes MDGs miljøpolitikk er noe tannløs, når en ikke vil ta de tøffe valgene som trengs for å få «endringer på systemnivå».

