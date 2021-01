Nå må vi handle for å redde fjordene våre, i Kurt Oddekalvs ånd

Regnbueørret på rømmen er en potensiell krise. Og steinmasser kan ødelegge fjordene våre.

«Fjordene er matfatet vårt og det vi skal leve av i fremtiden», skriver bystyrerepresentant og sportsfisker Reidar Staalesen (Ap). Foto: Ståle Melhus

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

Den siste uken har det vært flere saker i Bergens Tidende som har opprørt meg. Saker som omhandler vannmassene i fjordene våre rundt Bergen.

Det som skal være matfatet vårt, den nye oljen. Der hvor Norge har den særegne geografien, på godt og vondt. Der vi bosatte oss for mange år siden, nettopp på grunn av disse vannmassene, og det vi kunne høste fra dem eller transportere på dem.

En av sakene handlet om den rømte oppdrettsfisken som man ikke finner eieren til. Regnbueørret på rømmen er en potensiell krise. Det er en art som er svartelistet i norsk natur. De gyter på vinteren og er en fare å få i elvene våre, da de da kan grave opp gytegropene til vill laks og sjøaure. De er predatorer, så dermed vil vill smolt (lakse- og aureungdom) på vei til havet har en trussel nå i fjordene som ikke skal være der.

Og ikke minst – de er vertsdyr for lakselusen, noe som er den største grunnen til dødelighet blant vill laksefisk i regionen vår.

Fjordene og havet rundt Bergen er full av rømt regnbueørret. Det kan bli en krise, skriver Reidar Staalesen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

En annen sak er steinmassene fra K5-prosjekte mellom Arna og Stanghelle, som man ikke finner andre løsninger for enn å deponere massene i fjorden.

Og for å sette all tvil til side: Jeg er svært opptatt av at man skal få rassikker vei på dette strekket. At E16 har blitt prioritert så lavt er en skam, men også en annen debatt.

«Gruveslam er Norges skam» har Natur og Ungdom ropt gjentatte ganger de siste årene. Repparfjorden og Førdefjorden er mot faglige råd blitt godkjente avfallsdeponier de siste årene.

I dette området ved Fossmark i Vaksdal kan et av sjødeponiene for overskuddsmasser komme. Her er planleggingsleder Idar Reistad i Statens vegvesen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

At vi ser på fjorder som aktuelle deponier, er for meg uforståelig. Man nevner at det er positivt for et klimaregnskap, men for et natur- og miljøregnskap er det utelukkende negativt.

Nå er det en forskjell på gruveslam og tunnelmasser, gruveslam dreper alt liv, mens tunnelmasser kan reparere fjordbunn, som i Byfjorden i Bergen. Men da snakker man om fjordbunn som allerede er ødelagt og død. Det kan egentlig bare gå én vei.

At disse sakene er blitt aktuelle bare to uker etter at vi startet FNs havtiår bør vi i Norge ta inn over oss. Vi har en statsminister som har åpnet bærekrafts-konferanser om havet, samtidig som fjorddeponier godkjennes og ville fiskestammer desimeres.

Rett før jul kom listen over norske elver som stenges for fiske, blant disse er de aller fleste i gamle Hordaland, samt viktige vassdrag i gamle Sogn og Fjordane som Jølstra og Lærdal. I elvene våre står det så ille til at de skal være stengt de neste fem årene. Dette kan vi ikke godta.

Kurt Oddekalv var en av de fremste forkjemperne for fjordene og lakseelvene på Vestlandet. Her protesterer han mot rotenonbehandling av Lærdalselva. Foto: Arkiv

Som medlem av Arbeiderpartiet vet jeg at vi som parti ikke alltid har vært på havets side med tanke på bærekraft. Men vi har vært i en prosess. Vi har lokalt og regionalt lansert kystsoneplaner for regionen vår, der vi sier at vekst skal skje i lukkede oppdrettsanlegg. Vi ønsker at fisken skal bli merket, slik at forurenser betaler. Vi ønsker tiltak i vassdragene våre og strengere tiltak mot forurensing i fjordene. Og vi har sagt nei til å fylle avfall i fjordene.

Gruveavfall og steinmasser må ses på som ressurser, ikke avfall. Hvis vi skal snu de negative trendene for miljøet, naturen og klimaet, så trengs det handling. Og den må skje nå!

Dessverre har vi ikke lenger Kurt Oddekalv til å jage og motivere oss i riktig retning lenger, nå er det på tide at vi tar oss av sakene selv, i hans ånd.