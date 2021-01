Kvifor dette sjokket?

USA er ikkje noko fyrtårn for demokrati.

Vi opplevde storming av Senatet, med opptøyar framfor senatsbygningen, og til slutt storma om lag tusen personar bygget. Foto: Leah Millis / AP / NTB

Ivar Jørdre Kunstnar, bloggar og aktivist

USA vert i Vesten og delar av «Resten» sett på som sjølve fyrtårnet for demokrati i verda.

Det er ikkje måte på kor maktmenneske, politikarar og økonomisk elite hausar opp kor sentralt dette landet er i så måte.

Det er USA me ser opp til når det gjeld sikkerheit, økonomi, frihandel og demokrati. For ikkje å snakke om «fridomen»!

Vår vestlege forståing (eller mangel på forståing) av fridom er så sterkt knyta opp til den amerikanske draumen og den frie marknad, kapitalismen, at det verkar nesten umogeleg å gripe tak i andre tankar og alternativ. Det er uråd å tenkje seg noko anna innhald i omgrepet fridom.

Tvangstanken er at dette er fridom, noko anna form for innhald er ikkje-eksisterande. Dette må kunne kallast framandgjering av våre sinn?

Noko har endra seg i synet på USA og «fridomen» deira hjå fleire enn berre venstresida i dei seinare år. Noko av dette har Trump hjelpt til med dei siste fire år, med sin demagogi og splitt og hersk. Andre, som Black Lives Matter-rørsla, har sett søkeljoset på det sentrale innhaldet i fridomsomgrepet: fridom frå vilkårleg makt og undertrykking.

Kven er det amerikanske demokratiet for? spør Ivar Jørdre. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Orda «storming av senatet» kan tyde på at eg skriv om noko som har hendt langt attende i tid, til dømes frå Romarriket. Men, det er ei flunkande ny hending! Onsdag 6. januar 2021 vil for mange i USA stå att som ein svart dag i deira historie. Og verda såg med undring på det som hende den dagen. Andre har i lengre tid lurt på når slike ting ville hende i det svært splitta landet.

Denne reaksjonen er eit førebels toppunkt på ein historisk lang prosess av marginalisering, utanforskap og fattigdom i den kvite arbeidarklassa. Den svarte arbeidarklassa har alltid vore utanfor samfunnet, i form av slaveri, diskriminering og rasisme.

Men kvifor dette sjokket blant leiarar og media? Vår eigen statsminister Erna Solberg snakkar om USA som «det demokratiske fyrtårnet i verda». Ap-leiar Jonas Gahr Støre følgjer opp med sitt «sjokk og vantru om at dette er mogeleg i eit vestleg demokrati».

Det er då eg undrar om me ikkje ser kven dette amerikanske demokrati er for, eller vil me ikkje sjå det. Er det folket eller kapitalen som har forrang?

Og kva med alle dei gonger USA liksom har fremja «demokrati» i andre land, til dømes Latin-Amerika, og endar opp med direkte eller indirekte støtte til brutale kupp og militærdiktatur? Har me i Vesten gløymt alt dette, i sjokket vårt?

Ingen land skal tole angrep på sine demokratiske institusjonar, heller ikkje USA. Men kor mange land har ikkje måtta tolt angrep på sine demokrati, gjort av USA?