Flaskepant – den store miljøsvindelen

Hele ordningen er fordyrende, energikrevende og totalt unyttig.

Flasker og bokser som samles inn, er i bunn og grunn bare avfall, mener Thor Henning Hjort. Her fra Infinitums pantemottak på Heia i Lillestrøm. Foto: Andris Søndrol Visdal / Infinitum

Thor Henning Hjorth Askøy

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Går vi noen år tilbake hadde vi et system med gjenbruksflasker. Da ga det god mening i at de ble samlet inn og brukt flere ganger. For at flest mulig av dem skulle bli innlevert hadde man en ordning med pant. Det fungerte etter hensikten.

I dag er det så å si helt slutt på gjenbruken, og flasker og bokser er i bunn og grunn bare avfall på linje med alt annet søppel vi produserer. I en slik situasjon er det helt meningsløst og direkte skadelig med særegen pant på flasker og bokser.

Det er ønskelig med størst mulig grad av gjenvinning av plast og metall, men det gjelder alt avfall og vi har gode ordninger for sortering og innsamling av papir, plast, (til en viss grad glass og metall) samt annet avfall som elektronikk og kjemikalier.

Panteordningen ga mening den gang flaskene ble gjenbrukt, mener Thor Henning Hjort. Foto: Vidar Ruud / NTB

Så hva med pant og automater i alle dagligvarebutikker? Her tar man en liten isolert del av søppelproblematikken og lager noe stort sirkus rundt det. Butikkene er tvunget til å ha kostbare automater som tar plass, bruker energi og krever vedlikehold og rengjøring etc., samt et omfattende distribusjonssystem hvor tomme bokser blir hentet av egne biler og kjørt rundt på veiene. Alt til ingen nytte. Til sist havner det på samme sted som plastbosset fra husholdningen man setter ut en gang i måneden.

Hele ordningen er fordyrende, energikrevende og totalt unyttig. En mye bedre løsning ville rett og slett være om folk kastet tomflasken i plastsekken sammen med yoghurtbegeret og brødposen.

Et annet aspekt ved det hele handler om hygiene og anstendighet. Hvorfor skal folk slepe skittent søppel med seg inn i matvarebutikker for å kvitte seg med det der?

Vi har jo til og med en situasjon der de nederst romsterer i offentlige søppelspann i håp om å finne en boks de kan ta med seg inn i en matbutikk og forlange penger for, gjerne i ikke helt hygienisk forsvarlig stand.

Tomflasken burde gå rett i plastsøppelet, mener innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det hadde vel vært bedre om man i stedet satset på å lage returordninger for alt avfall bedre. Et eksempel kan være et eget glass/metall-spann til husholdninger som blir innsamlet sånn som papir og plast, og også en økt innsats på utplassering og stell av søppelspann og returpunkter der folk ferdes og oppholder seg.

Flaskepant har nå spilt ut sin rolle og bør erstattes av bedre ordninger som faktisk har en positiv effekt både på gjenvinning og energibruk, i tillegg vil det å sette strek over dette kapittelet føre til store besparelser for matbutikker som slipper å ha en unødvendig dobbeltfunksjon som søppelmottak. Det er jo også kundene som må betale for det hele i form av høyere priser for å finansiere dette lurerisystemet.