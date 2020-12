Jeg vil ha «Askepott» på tsjekkisk

Når skal vi få høre originalspråket i «Tre nøtter til Askepott»?

I Norge dubber vi ikke filmer. Hvorfor skal Askepott være et unntak? spør musiker Ove Thue. Foto: NRK

Ove Thue Musiker

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I denne søte juletid og ikke så søte koronatid finner mange av oss trøst i en god bok, en god film eller en god serie hos Netflix og i andre kanaler.

Når du sitter og venter på neste episode i en serie, må du lide deg gjennom alle navnene på alle skuespillerne som har dubbet alle rollene til originalskuespillerne, for de må nevnes de og – eller må de det?

Og jeg blir like forundret hver gang over hvor mange land i Europa som praktiserer dubbing i 2020.

Er det bare vi i Skandinavia som ønsker å fremme språkinteressen til befolkningen? I Norge har vi en passelig ydmyk holdning til originalspråket i filmene.

Men det dubbes også i Norge, men det er bare i barnefilmer og i «Tre nøtter til Askepott», der det er skuespiller Knut Risan som spiller alle rollene. Når skal vi få høre originalspråket? For denne filmen er det ikke bare barn som ser på.

Jo visst gjør Knut Risan en fantastisk prestasjon, men i Norge dubber vi ikke filmer, og det er jeg veldig glad for, så hvorfor skal Askepott være et unntak?

Hva er grunnen til at mange land fortsetter å fremmedgjøre originalspråket i filmene med dubbing, spør Ove Thue. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Men hvorfor store nasjoner i Europa og andre steder dubber alle filmer og ikke som oss nøyer seg med sitt eget språk som undertekst, forundrer meg.

Er det fordi store deler av befolkningen er/var analfabeter? Og så har utviklingen stoppet opp?

Eller er det fordi staten har en uvilje mot at befolkningen skal interessere seg for andre språk enn sitt eget? Hva er grunnen til at de fortsetter å fremmedgjøre originalspråket i filmene med dubbing.

Dette er underlig. Og hvilke holdninger skaper dette hos befolkningen i disse landene som praktiserer dubbing og hvor blir det av og hva skjer med tørsten etter å høre andre språk enn sitt eget?