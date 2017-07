Kina-politikken kan ikke forenkles til et spørsmål om handel versus menneskerettigheter.

SVs Andreas Sjalg Unneland skriver 11. juli at «de blåblå gjør Norge mindre viktig i den internasjonale politikken». Han nevner forholdet til USA og Kina, klimapolitikk, fredsdiplomati og atomvåpenpolitikken. Både premissene og konklusjonen fra Unneland er imidlertid feil. For å starte med konklusjonen: Norge har satt tydelige avtrykk i utenrikspolitikken de siste fire årene, noe Unneland burde kunne glede seg over.

I Colombia bidro norsk tilrettelegging til den historiske fredsavtalen undertegnet i fjor mellom den colombianske regjeringen og geriljagruppen Farc-EP. Regjeringen har videreutviklet og styrket norsk fredsdiplomati med betydelige bidrag til konfliktsituasjoner i Midtøsten, Afghanistan og på Afrikas horn.

Statsminister Solberg har tatt internasjonalt lederskap for utdanning for alle, særlig jenters utdanning. «Safe Schools»-erklæringen og FNs utdanningskommisjon er konkrete resultater av dette.

Situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika har satt oss overfor enorme humanitære behov. Norge tok initiativ til London-konferansen i februar 2016 for internasjonal humanitær innsats til Syria. Aldri før har så store bidrag blitt annonsert på én dag. Norge er blant de største humanitære bidragsytere til Syria per capita.

Regjeringen har styrket helsebistanden gjennom viktige vaksineprogrammer, og tatt en fremskutt rolle i arbeidet med å reformere FN til å bli en mer relevant global aktør (FN70-prosjektet). Våren 2017 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, og lanserte program for bekjempelse av plastforurensing av havene både nasjonalt og internasjonalt.

Og etter seks år uten politisk kontakt, har vi normalisert forholdet mellom Norge og Kina. Kina-politikken kan ikke forenkles, slik Unneland gjør, til et spørsmål om handel versus menneskerettigheter. Som del av å bygge opp et langsiktig samarbeid har vi også etablert en ramme for å diskutere menneskerettigheter.

Unnelands påstand om at Norges kritikk av Trump er beskjeden, er feil. Vi sier fra i saker hvor vi er uenig. Samtidig er utgangspunktet vårt her ulikt. SV ønsker Norden som et alternativ til Nato og den amerikanske sikkerhetsgarantien. De tankene er tenkt før, og ble avvist av et bredt flertall før Norge gikk med i Nato i 1949.

Derfor var det også uaktuelt for denne regjeringen at Norge skulle bryte med Nato, og som eneste Nato-land stemme for det såkalte atomvåpenforbudet som ble votert over i FN på fredag, 7. juli.

En analyse av utenrikspolitisk gjennomslag kan ikke foretas uten kontekst. Regjeringen har vært tydelig i vår beskrivelse av den økte uforutsigbarheten og negative utviklingen i vår region.

Veivalgsmeldingen viser til hvordan Russlands anneksjon av Krim våren 2014 og destabiliseringen av Øst-Ukraina endret det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa. I sør har et langstrakt belte av ustabilitet utviklet seg nær Europas yttergrense.

Regjeringens prosjekt i utenrikspolitikken er å kombinere en aktiv internasjonal pådriverrolle for saker vi tror på, med å ivareta norske sikkerhetsmessige og økonomiske interesser i en mer krevende internasjonal situasjon. Det har vi lyktes med.