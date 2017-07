Visepolitimesterens innlegg er et av de mest kunnskapsløse argumentene jeg har sett til støtte for den såkalte nærpolitireformen.

Ida Melbo Øysteses innlegg i Bergens tidene 15. juli er trist lesing og et av de mest kunnskapsløse argumentene jeg har sett til støtte for den såkalte nærpolitireformen.

Undertegnede har arbeidet ved Oslo politidistrikt i 25 år og berøres ikke i nevneverdig grad av reformen. Jeg påberoper meg således et objektivt syn på dette basert på nær kontakt med publikum i krise så vel som hverdag gjennom mange år.

Øystese har rett i en ting: «Politiets evne til å forebygge at innbyggerne utsettes for kriminelle handlinger er helt grunnleggende for at folk skal føle seg trygge.» Jo tidligere man kommer til kunnskap om unge som er i faresonen, familier på vei inn i skadelige forhold eller barn som viser tegn til å bli utsatt for omsorgssvikt, jo bedre er det.

Nærpolitireformen legger ikke premissene til rette for dette. Nærpolitireformen følger det samme sporet som våre folkevalgte i mange år har arbeidet jevnt og trutt mot i sin utrettelige kamp for fordelaktig statistikk i takt med egne partiprogrammer.

Forebygging fordrer et politi som er dimensjonert til å avvikle vakter hvor deres eneste målsetting er å være sammen med publikum. Uten forventninger til at det skal føres statistikk som rettferdiggjør enhetens eksistens eller responstid.

Politiet er i ferd med å teoretiseres i hjel. Hangen til makroøkonomiske prinsipper for synliggjøring av effektivitet gjør oss til en hybrid – en forvrengt utgave av oss selv hvor fagmiljøenes erfaring må vike til fordel for en grenseløs lojalitet ovenfor fikse politiske løsninger på praktiske utfordringer.

Paradokset ved reformen ligger i at vi satser alt på å være gode nok når krisen rammer og da særlig terror. Selvsagt skal vi ha kapasitet til å bekjempe angrep på befolkningen, men viktigere er det å fange opp de barn og unge som lider overlast, inkludert fremmedgjøring og mistenkeliggjøring fordi de tilhører en minoritet som altfor lett devalueres og ikke dukker opp på vår radar. Ikke før de kommer til overflaten som sinte unge menn godt forankret i ekstreme grupperinger eller kriminelle gjenger som har sørget for ytterligere å forvrenge deres forhåpninger om å være en del av det samfunnet de så altfor lett lærer å forakte. Dette er hverdagsutfordringene!

Nøkkelen til forebygging i alle sammenhenger er kunnskap om hva som rører seg blant alle deler av befolkningen. Vi får ikke det ved utelukkende å bygge ut såkalte robuste fagmiljøer som sentraliseres. Vi får det ved et politi som er dimensjonert til å gjøre begge deler. Et slikt politi vil ikke alltid være effektivt etter de prinsippene vi styres etter i dag. Det vil være vakter hvor man ikke løser et eneste oppdrag etter de kriterier vi styres etter i dag.

Det vil ødelegge statistikkene som vi styres etter i dag og vise at vi tilbakelegger altfor mange kilometer i forhold til antall oppdrag.

Det vil vise at vi er for mange i forhold til behovet som så hårfint skal beregnes etter prinsipper som ikke tar hensyn til at det er mennesker vi forholder oss til. Noen robuste uten særlig behov for hjelp og andre sårbare med behov for støtte og trygghet daglig.

Og det vil skaffe oss uvurderlig kunnskap om hvordan folk flest har det i vårt nærmiljø – med fare for å komme tett på skjebner og således få testet integriteten vår.

Jeg vil se et eksempel på et land hvor sentralisering og økt avstand til publikum har skapt er bedre og mer tilgjengelig politi. Det beskytter ikke de svakeste. Det er det kun nærhet som gjør!