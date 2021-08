Formuesskatten er den viktigste skatten vi har for å sikre at de med store formuer betaler sin rettferdige andel av den totale skatteregningen i Norge.

Høyre snakker om «arbeidende kapital», mens det i virkeligheten heter «verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler», hvor aksjer står for 90 prosent av rabatten. Derfor er «aksjerabatt» en mer korrekt forkortelse. Det er ingen grunn til å fjerne beskatningen av store aksjeformuer.

I fjor offentliggjorde Frischsenteret sin rapport der de har undersøkt hvordan formuesskatten påvirker investeringer i bedrifter. Funnene var et mageplask for Høyre, da formuesskatten faktisk kan øke investeringene i små og mellomstore bedrifter

SSB utga i september 2020 forskning som viser at forskjellene i Norge er mye større enn vi trodde . De én prosent rikeste får 20 prosent av alle inntekter i Norge. Før har vi trodd at denne gruppen «bare» fikk ni prosent av inntektene. Dette er alvorlige tall som ikke tilsier at vi bør gjøre skattesystemet enda mindre omfordelende.

For å toppe det hele viste samme SSB-rapport at de aller rikeste betaler mindre skatt på inntektene sine enn sykepleiere og lærere. Altså klarer ikke dagens skattesystem å sørge for en rettferdig skatteregning for dem på toppen av det økonomiske hierarkiet. Null skatt på formue vil selvsagt forverre dette.