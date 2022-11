Ukrainerne skal få hjelp til å gjenreise Ukraina

Å la flyktningene bli etter krigens slutt vil svekke landet ytterligere.

Chase Alexander Jordal mener ukrainerne må få hjelp til å gjenreise landet, ikke til å bli igjen i Norge.

Chase Alexander Jordal Lektor, Bø i Telemark

I en interessant tekst i BT 4. november tar advokat Kristine A. Hånes til orde for å gi alle de ukrainske flyktningene i Norge som måtte ønske det, varig opphold her til lands. Dette også etter at krigen i hjemlandet deres en dag tar slutt.

Hånes argumenterer for dette på bakgrunn av hensyn til forutsigbarhet for de ukrainske flyktningene. Forutsigbarhet for deres barn som har fått begynne på norsk skole, og for de voksne som skal kunne planlegge langvarige arbeidsforhold her til lands.

Dette er gode argument som tar hensyn til enkeltindividets behov på alvor, men i fokuset på enkeltpersoner mister Hånes overblikk over det større bilde.

Videre trekker Hånes en sammenlikning mellom personer på flukt fra krigen i Ukraina og andre asylanter som kan få rett til varig opphold etter fem år i Norge. Hånes mener at de ukrainske flyktningene og asylantene behandles forskjellig, og at dette medfører en urettferdighet som Norge bør få ordnet opp i.

Hånes har rett i at disse gruppene behandles forskjellig, nettopp fordi de er to svært forskjellige grupper. Asylanter er personer som i henhold til Flyktningkonvensjonen er personlig forfulgt eller risikerer umenneskelig behandling i sine hjemland.

Dette kan være politisk engasjerte personer som flykter fra undertrykkelse for sine meninger, homofile som flykter fra undertrykkelse for sine legninger i islamistiske land, eller etniske minoriteter som flykter fra en undertrykkende majoritet.

En beboer søker etter eiendelene sine i en bombet boligblokk i Borodjanka i Ukraina.

Personer som flykter fra en krig, er ikke personlig forfulgt, og når krigen en dag er ferdig, kan de trygt returneres til sine hjemland. Med mindre hele hjemlandet for eksempel blir okkupert av fienden, og de dermed kan risikere å bli undertrykket som etnisk minoritet.

Men slik utviklingen på slagmarken i Ukraina er om dagen, så er det heldigvis en meget lite sannsynlig sluttilstand.

Disse gruppene er altså svært forskjellige. Her må Hånes holde tungen beint i munnen.

Forslagene til Hånes høres fine ut på papiret, men jeg tror at de vil gjøre mer skade enn gagn dersom de skulle bli gjeldende praksis i virkeligheten.

Over 7,7 millioner ukrainere har forlatt landet. Dersom bare 26 prosent reiser hjem etter krigens slutt, vil det bety fire til fem millioner færre hender til å bygge opp igjen landet, noe som vil utgjøre en enorm påkjenning på et allerede svekket lands økonomi. Ukraina har behov for disse menneskene. Å la dem bli her vil bare svekke et allerede svekket land ytterligere.

Men jeg tror ikke dette vil bli et problem. Selv har jeg hatt gleden av å ha flere ukrainske flyktninger som elever. De jeg har møtt, har vært dyktige unge mennesker som er glade i sitt fedreland, og som ønsker å komme hjem igjen ved første anledning. Når krigen en dag er over, må vi gi disse menneskene verktøyene og den økonomiske støtten de trenger for å gjenreise Ukraina.

Ukrainerne er ressurssterke mennesker som uten tvil vil kunne bidra til landet vårt, dersom de skulle få varig opphold. Men for meg har noen av argumentene for å la de ressurssterke flyktningene bli, en bismak av egeninteresse forkledd som altruisme.

Vi må se enkeltindividene og bistå et folk i nød, men vi kan ikke miste overblikket over helheten.