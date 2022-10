Nå er det Griegakademiets tur!

Det er helt uforståelig at regjeringen vil skrinlegge prosjektet.

Griegakademiet skulle samlokaliseres med resten av fakultet for kunst, design og musikk på en ledig tomt her på Møllendal. Nå står planen i fare for å bli skrinlagt.

Bernt Bauge Direktør, Musikkselskapet Harmonien

Jon Raundalen Rektor, Bergen kulturskole

Petter Snare Direktør, Kode kunstmuseer og komponisthjem

Eivind Gullberg Jensen Operasjef, Bergen Nasjonale Opera

Astrid Kvalbein Rektor, Norges musikkhøgskole

I over 120 år har Griegakademiet forsynt hele Norge med artister, kulturskolelærere og musikere. Det har dype røtter i norsk kulturliv, fra konsertmester Castberg, med støtte fra Edvard Grieg, i 1905 startet Musikkakademiet, som senere ble Bergen musikkonservatorium og fra 1993 Griegakademiet. Musikkutdanningsinstitusjonen har stor faglig bredde og utdanningstilbud for en rekke ulike musiker- og musikkarbeiderroller.

Daglig nyter vi godt av kompetente musikere som har fått sin utdanning her. Går du på konsert eller forestilling i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester eller Bergen Nasjonale Opera, vil du høre flere musikere og sangere som har fått sin utdanning på Griegakademiet. Går du på konsert på Verftet og andre nasjonale jazzscener, vil du treffe jazzmusikere utdannet på Griegakademiet.

Sender du barna dine på den lokale kulturskolen, vil de gjerne få en lærer som har gått på Griegakademiet. Om du eller en av dine nærmeste får hjelp av en musikkterapeut på et av byens sykehjem, DPS eller kulturskole, så har de utdanning på Griegakademiet.

Hører du verdensledende artister, som Lise Davidsen eller Leif Ove Andsnes, har de begge fått sin utdanning på Griegakademiet eller Bergen musikkonservatorium. Institusjonens betydning for kulturlivet i Bergen kan knapt overvurderes.

Musikk er av svært stor betydning for enkeltmennesker så vel som for samfunnet, og Griegakademiet spiller en viktig rolle som forvalter av musikkens verdi i vårt kultur- og samfunnsliv.

På tross av dette er situasjonen på Griegakademiet svært kritisk. I dag er det fortsatt nedslitte Nygård skole som huser Griegakademiet. Helt siden det ble slått sammen med UiB i 1995, har de ventet på et nytt bygg fordi bygningsmassen er i elendig forfatning.

Det er mange små øvingsrom på Griegakademiet.

Flere rapporter viser dessverre at det kan være helseskadelig å bruke øvingsrommene. En ekstern komité evaluerte allerede i 2011 situasjonen, og mente bygningen var «betydelig dårligere» enn tilsvarende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge og Norden.

Statsbyggs vurdering i 2017 var at «lokalene fremstår som lite hensiktsmessige og har karakter av improvisasjon med lav funksjonalitet og lite effektiv arealutnyttelse. Deler av bygningen har store vedlikeholds- og miljøproblemer».

Lokalene Griegakademiet har i dag, er verken tilpasset musikkaktiviteter som skal foregå i en moderne musikkutdanning, eller dimensjonert for antallet studenter. Det finnes heller ikke konsertlokaliteter som på noen måte er representativ for en høyere musikkutdanningsinstitusjon i 2022.

Skissen viser hvor tilbygget (merket «GA») er planlagt. Den endelige utformingen av bygget er ikke klar.

Den anbefalte løsningen på dette er samlokalisering med resten av Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendal som ble etablert i 2017. En samlokalisering av kunst, musikk- og designfagene kan bidra til å samle kompetanse i dette brede kunstfeltet og vil bli et helt nytt tyngdepunkt i kulturbyen Bergen. Arbeidet med dette er godt i gang.

Frem til nå har UiB brukt 32 millioner kroner av egne midler til forprosjektering, i godt samarbeid med Statsbygg og med departementets velsignelse. De har også i dialog med Statsbygg nedjustert arealene med nesten ti prosent. UiB har altså vist stor nøkternhet i prosjekteringen av dette bygget sammenliknet med andre prosjekt i sektoren.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det imidlertid ikke bevilget videre prosjektmidler til prosjektet. Nylig ble UiB også varslet av Kunnskapsdepartementet at en heller ikke ser for seg at det ville komme noen bevilgning i kommende budsjetter. Prosjektet er dermed forsøkt terminert. Dette er dramatisk og sjokkerende, og det rammer hele bredden av norsk kulturliv. Å ville skrinlegge prosjektet er helt uforståelig!

Nå må våre lokale og regionale politikere på banen. Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og våre representanter på hordalandsbenken må si klart ifra at dette aksepterer vi ikke. Får vi ikke til en løsning i forbindelse med statsbudsjettet, er det en reell fare for akutt krise for musikkutdanningen her vest.

Det vil ikke bare være til stor skade for kulturlivet i Bergen, men også for kulturlivet regionalt og nasjonalt. Å la en kultur- og utdanningsinstitusjon som dette med viten og vilje forvitre, bare for å spare, gjør muligens staten rik, men nasjonen blir fattigere.

Få spaden i jorden i 2024!