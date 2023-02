Jeg er redd for atomkrig

Krigen i Europa hardner til. Jeg er ganske fortvilet over utviklingen.

Særlig eldre russere kan oppleve at å miste sitt nasjonale helteepos – sin mening med livet – er mer skremmende enn å dø. Putin er gammel. Og Russland har atomvåpen, skriver Arnfinn Sørensen.

Arnfinn Sørensen Pensjonert forskningsjournalist

Stormaktene spiller et høyere spill enn noensinne, med verden som innsats. Er jeg den eneste som er redd, som tenker at vi har passert et kritisk punkt der det er umulig å snu? At politikken har blitt en krigsmaskin uten styring fordi ingen vil gi seg?

Etter å ha lest innlegget til Katharina Sass i BT føler jeg meg ikke helt alene. Vestlige medier likner mer og mer på krigspropaganda. Over skjermen ruller vestlig våpenhjelp, nesten som reklamefilmer. Seire og tap langs fronten drøftes som om de er et sjakkspill.

Gandhi og flere har sagt: Det er ingen vei til fred, fred er veien. Stoltenberg og flere sier: Våpen er veien til fred i Ukraina. Tror han virkelig på det? Vi må ikke være redde, sier politikere og fagmilitære. Da vinner Putin. Vi må hjelpe Ukraina å beseire Russland. Jeg er redd for at herskerne i Russland heller vil bruke atomvåpen enn å la seg beseire.

Anslagsvis 27 millioner døde i Russlands «store fedrelandskrig» mot nazistene. «store fedrelandskrig» mot nazistene.Andre verdenskrig Ytterligere millioner døde under Stalins tvangskollektivisering av landbruket og politisk terror – også i Ukraina.

I det beleirede Leningrad måtte de levende spise de døde for å overleve. Det var et helvete. De overlevende kunne ha grunn til å misunne de døde. En av de overlevende var faren til Vladimir Putin. Hva gjorde det med sønnen hans?

Jeg har vært flere ganger i Russland. I nærbilde har jeg sett det samme som historien forteller meg: Det russiske folket var og er et traumatisert folk. «Den store fedrelandskrigen» mot nazismen er russernes offer og heltefortelling.

Den skal lindre arrene i sjelen til de overlevende – gi det meningsløse en mening. Russland har investert for mye i offeret og heltefortellingen fra andre verdenskrig. Hvis de taper nå, vil mange se offeret som meningsløst. Hvis en såret sjel mister meningen med livet, kan den bli suicidal.

Kan en nasjon bli suicidal? Særlig eldre russere kan oppleve at å miste sitt nasjonale helteepos – sin mening med livet – er mer skremmende enn å dø. Putin er gammel. Og Russland har atomvåpen.

Vladimir Putin holder et bilde av pappa Vladimir Spiridonovich Putin. Sistnevnte var overlevende i Leningrad. Hva kan det ha gjort med sønnen hans? spør Arnfinn Sørensen.

Hva gjør du når en desperat mann med bombebelte står med fingeren på avtrekkeren i en folkemengde? Putin er bildet på den desperate mannen – og folkemengden er verden. Kanskje trykker ikke den desperate mannen på knappen.

Men å gamble på dette, og true ham med våpen, er vettløst. Skulle Vesten likevel seire, kan seieren gi oss et Russland i oppløsning. Og stormakter i oppløsning er arnestedet for enda mer desperate despoter. Vi har opplevd det før. Men Hitler hadde ikke atomvåpen.

Som ung var jeg militærnekter og pasifist. Jeg søkte om fritak fra militærtjeneste og ble innkalt til en rettssak. Den eldre dommeren i byretten spurte meg: «Vet du hva de gjorde med sånne som deg under siste verdenskrig? De sendte dem først ut i minefeltene.»

Er det fortsatt mulig å være pasifist? Tilsynelatende nei. Fred er veien, men veien er sprengt bort i Ukraina. Å bygge veier er mye vanskeligere enn å sprenge dem. Men hvis vi vil ha slutt på lidelse og redsel, har vi ikke noe valg. Derfor er jeg fortsatt pasifist. Men redd. Og jeg ser ingen vei akkurat nå.

Så det beste jeg kan håpe på, er kanskje den dype barmhjertigheten som er selve livet – som skyter spirer opp gjennom brent jord, som lar barn reise seg etter fallet, som lar samfunn gjenoppstå av ruiner og vende seg mot fremtiden.