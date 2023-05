Jeg er redd, jeg og!

Kloke ord fra en 15-åring.

Victoria Cypek (15) får støtte etter dette innlegget nylig.

Anne-Margrethe Konow Lund Bønes

Kjære Victoria! Jeg leste med stor interesse ditt innlegg i Bergens Tidende 5. mai om kunstig intelligens. Selv om jeg er mye, mye eldre enn deg (jeg er født i 1930), ga det meg likefrem et «kick» å lese hva et menneske så mye yngre enn meg, og som hører til «den nye tid», reflekterer over.

Det er jo hennes fremtid. En fremtid som for meg, og for sikkert mange andre, fortoner seg skremmende. Denne avhengigheten, som Victoria også er inne på, kan ofte ødelegge vanlig menneskelig kommunikasjon.

Stadig flere mener kunstig intelligens også representerer en utfordring for samfunnet.

Som Victoria sier: Når folk føler seg ensomme, har de samtaler med en chatrobot istedenfor å snakke med et ekte menneske.

Videre skriver Victoria at kunstig intelligens ikke lenger er et verktøy vi har makt over, men noe som har makt over oss. Meget kloke ord fra et menneske som i 2023 har levd i 15 år på denne jord. I den nye digitale virkelighet gir det håp for fremtiden.