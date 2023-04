Jeg skulle gjerne ha blitt i Bergen

Bergen er en fantastisk studentby, men taper kampen om de nyutdannede.

Kaia Bergeland Kjos frykter Bergen kommer til å tape på sikt, om ikke flere studenter velger å bosette seg fast i byen.

Kaia Bergeland Kjos Nestleder i Høyres Studenter

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Nylig offentliggjorde Samordna opptak søkertallene til høyere utdanning. NHH sitt siviløkonomstudium kom nok en gang på førsteplass med flest søkere. På tredjeplass kom jussutdanningen ved UiB.

Mange unge vil til Bergen. Bergen er kjent for å være den beste studentbyen, riktignok i hard konkurranse med Trondheim, og studenter i Bergen er stort sett fornøyd med valget. Selv valgte jeg Bergen over Oslo da jeg skulle flytte fra Sandnes for å studere nettopp juss ved UiB.

Etter snart fem år føler jeg meg nesten som bergenser, og jeg sitter igjen med bare gode minner og erfaringer fra tiden min på Dragefjellet. Jeg skulle gjerne ha blitt boende i Bergen. Men jeg må si meg skuffet over byens evne til å ta vare på studentene etter endt studietid.

Hele vennegjengen min, hvor tilnærmet alle kommer fra forskjellige steder på Østlandet (merk: ikke Oslo), har nå flyttet til Oslo for å skrive masteroppgaven og begynne i jobb. Jeg vet at dette ikke bare gjelder mine venner. Selv har jeg flyttet til Stavanger, fordi jeg fikk et godt tilbud der. Dersom jeg skal flytte på meg igjen, blir det nok Oslo.

Jeg har ikke problemer med å innrømme at dette har å gjøre med at en nyutdannet jurist i Oslo tjener i gjennomsnitt 595.000 kroner, mens man i en tilsvarende stilling i Bergen tjener 560.000 kroner, ifølge Juristforbundets lønnskalkulator. Forskjellen er enda større om en bare ser på lønningene i det private næringsliv. Og dette gjelder neppe bare for nyutdannede jurister.

Unge nyutdannede flytter stadig vekk til Oslo. Jeg er ikke den første som påpeker dette. Det er en grunn til at #hvorforBergen? ble en snakkis i fjor. Men hvorfor har ingen gjort noe konkret for å løse dette problemet?

Da jeg i dag søkte etter ledige stillinger for jurister på Finn.no, kom det hele 64 resultater for Oslo. I Bergen var det bare tre. For økonomer var det 296 stillinger i Oslo, mot 96 i Bergen.

Dette er et problem fordi konstant kompetanseeksport til Oslo gjør Bergen til en mindre attraktiv by å etablere seg i. Gode fagmiljøer og spennende jobber er en forutsetning for at Bergen skal kunne konkurrere mot Oslo, Trondheim og Stavanger. Konsekvensene merkes kanskje ikke nå, men jeg frykter at Bergen kommer til å tape kampen om de kloke hodene om ikke tiltak gjennomføres – helst i går.

Blant annet må politikerne kjempe for kompetansearbeidsplasser i Bergen. Fiskeridirektoratet er et godt eksempel på en slik arbeidsplass, og Bergen burde hatt flere. Det er jo Norges nest største by!

Likevel er det ikke næringslivet som får studenter til å bli i Bergen. Det er heller det at man har blitt så integrert i byen at den blir umulig å forlate. Men ikke alle studenter blir erkebergensere.

Mange er mest opptatt av karrieremuligheter etter studiene, og da holder det ikke å ha en forkjærlighet for Bryggen og bybanedebatten; byen må tilby spennende arbeidsplasser med konkurransedyktig lønn.

På samme måte som at Stavanger kjemper for at ethvert energiselskap skal ha hovedsete i den selverklærte energihovedstaden, må Bergen kjempe for at eksempelvis maritime bedrifter og oppstartsselskaper velger Bergen.

Som jusstudent har praksis og masterskriveplass vært et attraktivt gode for meg. Det er ikke nødvendigvis mangel på disse i Bergen, i alle fall ikke i det private næringsliv. Men kan ikke kommunen også tilby praksis til studenter?

Jeg hadde vært åpen for noen ukers ubetalt praksis hos eksempelvis kommuneadvokaten eller plan- og bygningsetaten i starten av studieløpet.

Og kommunen kan dra mye nytte av at masterstudenter utreder problemstillinger som er relevante for kommunens virksomhet. Slike tilbud kan være interessante for studenter innenfor juss, økonomi, statsvitenskap, byplanlegging og mer.

Og dersom kommunen vil ha oss til å etablere oss i Bergen, må det bygges boliger unge førstegangskjøpere kan ha råd til. Da må strenge reguleringer bort, og det må bygges mer og raskere.

Søkertallene til studier i Bergen kan man juble over, men husk at det ikke holder at flinke studenter kommer til Bergen. Om Bergen vil lykkes, må dere klare å få dem til å bli etter studietiden også.