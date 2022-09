Eg kjenner på uro for elevane no

Det hastar å finne ei løysing på lærarstreiken.

«Eg er redd streiken kan føre til meir psykiske helseplager blant ungdom dersom den varer ved», skriv Mariann Enoksen.

Mariann Enoksen Helsesjukepleiar og høgskulelektor ved HVL

Å streike er ein rett ein har som arbeidstakar, men kva rettigheiter har eigentleg barn og unge under streik? Dei har jo til vanleg rett på utdanning, dei har også rett til liv, helse og utvikling. Dette er rettigheiter nedfelt i norsk lov og i barnekonvensjonen.

Gjeld ikkje desse rettigheitene når vaksne streikar? Barnekonvensjonen har ein spesiell status i Noreg, den skal gå framføre anna lovverk, dersom ulikt lovverk står mot ein annan. Kor sterkt står rettigheitene til barn og unge i den norske stat?

God kvalitet i skulen, med kvalifiserte og engasjerte lærarar, er viktig både for samfunn og individ. Lærarane streikar for ein god sak og med god grunn. Eg får likevel ei urovekkande kjensle når eg tenker på elevane som er ramma av streiken. For streiken rammer dei mest sårbare elevane aller mest, akkurat slik pandemien gjorde.

Som helsesjukepleiar veit eg av erfaring at kvart år etter sommarferien er det elevar som fortel at dei syntest ferien var i overkant lang, og er glade for å vera tilbake. Familien hadde ikkje råd til ferie eller gøye aktivitetar, og dei har hatt lite å finne på. Kva med dei no, når ferien berre varer ved?

Vi bruker vanlegvis også å møte ungdom etter ferien som fortel at den har vore prega av krangel, konflikt og vald i heimen. Kva med dei som treng ein vaksen som ser dei og spør korleis det står til? Ungdomar brukar vanlegvis ikkje fortelje slikt av seg sjølv, dei treng at nokon spør.

Helsesjukepleiarar streikar ikkje, ungdomar kan ta kontakt, men dei gløymer gjerne det når skulen er som eit spøkjelsesebygg nesten utan folk.

På noverande tidspunkt er det elevar ned i tolvårsalderen som ikkje har skule å gå til, fordi vaksne streikar. Kva betyr det for ein ungdom på tolv–tretten år som skulle ta fatt på ein ny fase i livet, at dei ikkje kjem i gong med skuleåret? Elevane har fått tildelt ein haug skulebøker som dei har fått med seg heim. Kanskje er nokre heldige og får ein time eller to i veka med undervisning.

Dei færraste i denne alderen er modne nok til å ta ansvar for eiga læring, og dei fleste foreldra er på jobb. Mange har ikkje blitt kjent med klassen sin, og ein del brukar å trenge litt hjelp til å kome i gang sosialt.

Skule er viktig for at barn og unge skal trivast og ha det bra, den påverkar helse og utvikling i stor grad. Skulen gjer barn og unge ein grunn til å stå opp om morgonen og ha noko meiningsfylt å gå til. Den gjev dei ein kvardag med rutinar, og dei får vera ein del av eit sosialt fellesskap.

Fleire elevar strevde med å kome tilbake på skulen etter pandemien, mange sleit med angst, eteforstyrring, depresjon og sjølvmordstankar. Skal vi ta sjansen på meir psykiske helseplager blant ungdom? Det kan fort bli dyrt for samfunnet, og kapasiteten er allereie sprengt etter pandemien, både i primær og spesialisthelsetenesta.

Eg er redd streiken kan føre til meir psykiske helseplager blant ungdom dersom den varer ved, og at fleire ikkje klarer å fullføre vidaregåande. Vi har allereie relativt stort fråfall av elevar i vidaregåande. Vi kan også forvente oss meir rus og kriminalitet. Når ungdom kjedar seg lenge nok, har dei ein tendens til å finne spenning ein stad.

Eg meiner det hastar å finne ei løysing som lærarane er nøgde med, og at det er staten sitt ansvar å beskytte barn og unge når streiken går ut over liv, helse og utvikling.

