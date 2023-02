Nå trenger vi en ny energipolitikk

Løsningene må finnes lokalt og regionalt.

Henrik Jorem Leder av Arbeiderpartiet i Bergen og medlem av Arbeiderpartiets energiutvalg

I forrige uke leverte regjeringens energikommisjon sin rapport. Kommisjonen anbefaler tre hovedtiltak for å bringe oss ut av energikrisen: Mer produksjon av fornybar kraft, hurtigere nettutbygging og mer effektiv energibruk. Hva betyr disse anbefalingene for Bergen og Vestland?

Energikommisjonen slår for det første fast at det må bygges ut mer produksjon for at det ikke skal oppstå kraftunderskudd i Norge.

Vindkraft på land er et stadig tilbakevendende tema. Folkemøtet i Høyanger forrige måned viser hvilke konflikter det kan skape, og at det er behov for en ny samfunnskontrakt.

Det tyngste argumentet mot vindkraft på land er at det forringer naturen – vårt viktigste aktivum her i Vestland. Derfor bør vi benytte områder som allerede er regulert til industri og næring. Potensialet for det kommisjonen omtaler som «nærvind», er stort i vår del av landet, og kan dekke deler av behovet for ny fornybar kraft i 2030.

Mer av verdiskapningen må gå direkte til kommuner som sier ja til ny vindkraftutbygging. Produksjonsavgiften, som er øremerket vertskommunen, ble nylig økt til to øre pr. kWh, men er fortsatt latterlig lav sammenliknet med dagens strømpriser.

Vertskommunene må også sikres en andel av statens skatteinntekter – for eksempel 15 prosent av grunnrenteskatten, slik energikommisjonen foreslår. Større, klart definerte økonomiske fordeler vil kunne skape mer aksept for vindkraftutbygging i de kommunene der det er aktuelt.

For det andre anbefaler energikommisjonen raskere nettutbygging. I Bergens-regionen har det lenge vært varslet om stor økning i forbruk. Manglende nettkapasitet kan gjøre at vi går glipp av ny næringsetablering og nye arbeidsplasser.

Vi må få fortgang i saksbehandlingen på nett og sikre bedre kapasitet i Vestland fylke, spesielt i kystnære områder rundt Bergen. Nettselskapene må gis mulighet til å ligge i forkant, og bygge ut nett i områder hvor det forventes vekst. Også her er lokal støtte og forankring avgjørende for at tiltak kan gjennomføres raskt.

Energikommisjonen peker for det tredje på behovet for en massiv satsing på energieffektivisering. Bedre bruk av eksisterende fornybar energi vil gi positive effekter for hele kraftsystemet både på kort og lang sikt. Aps energiutvalg, som jeg har vært en del av, går inn for å styrke støtten til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova med en milliard kroner.

I forlengelsen av dette bør vi også legge bedre til rette for økt lokal energiproduksjon. I en folkerik kommune som Bergen kan det ligge et potensial på de store arbeidsplassene: I nybygget på Haukeland sjukehus er det satt inn solcellevinduer, og UiB er i gang med å installere solceller på takene, men først og fremst som et klimatiltak.

Ingen av disse samfunnsinstitusjonene får strømstøtte eller økte bevillinger til å håndtere de høye strømkostnadene. De bør derfor gis enda sterkere økonomiske insentiver til å spare energi og produsere mer av strømmen de bruker selv.

Energikrisen er internasjonal, men løsningene må finnes lokalt og regionalt. Energikommisjonen har pekt ut retningen. Nå trenger vi en ny energipolitikk.