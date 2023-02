Stopp sensuren av gamle tegneserier!

Fraskriv dere gjerne ansvar, men la meg lese historiene.

Historien om «Den lille snille ulven» er blant dem som er fjernet fra «Donald Duck & co. – Komplette årganger». Samlere kan finne den igjen i det gamle bladet fra 1981.

Helge Kvingedal Bergen

Tidene forandrer seg. Det som en gang var OK å ytre i kultur, som tegneserier, gjenspeiler ikke alltid dagens verdier. Eldre filmer og TV-serier er gjerne utstyrt med advarsler av denne typen:

«Denne utgivelsen inneholder negative fremstillinger eller dårlig behandling av folk eller kulturer. Disse stereotypene var feil da og er feil nå. Heller enn å fjerne dette innholdet, så vil vi erkjenne den skadelige påvirkningen, lære av den og stimulere til samtale for å skape en mer inkluderende fremtid sammen.»

Jeg har lest at en del av de eldre TV-seriene som er inkludert på Disney Plus, har denne type advarsel.

Helge Kvingedal reagerer på at det mangler historierer fra det han trodde var var komplette Donald Duck-samlinger.

Filmen «Song of the South» («Sydens sang») har lenge vært et problem for hvordan Disney-konsernet vil oppfattes. Den er veldig utilgjengelig, og jeg har selv ikke sett den.

Den er dessverre i en kontekst hvor slaveri kan oppfattes positivt. Slik jeg har forstått det, inneholder den også tegnefilmer med figurer som er kjent fra bladet Donald Duck: Bamse Brakar og Mikkel Rev. Altså rene dyrefortellinger/fabler.

Disse figurene har lenge vært en vanskelig sak for Disney, som følge av filmens problematiske tema.

Siden 1998 har Egmont utgitt bokserien «Donald Duck – Komplette Årganger», som skal være opptrykk av Donald-bladene slik de opprinnelig ble utgitt. Jeg har selv abonnert på serien fra start, og har et godt kundeforhold til Egmont, men er litt på etterskudd med å lese den.

På kvakk.no ble jeg oppmerksom på at de to nyeste bøkene mangler flere historier. «Lille Hiawatha» mangler i hvert fall i en bok. Indianerne i serien ville ikke blitt fremstilt slik i dag.

Noen av historiene fra «Lille Hiawatha» er fjernet fra de komplette samlingene, ifølge Kvingedal.

Innhold med Bamse Brakar, Lille Hiawatha og Mikkel Rev er fjernet fra bøkene. Det samme gjelder historier om Lilleulv og Langøre.

Dette har vekket stor irritasjon hos abonnenter, og noen har allerede sagt opp abonnementet på bokserien.

Hvorfor historien om Lilleulv er fjernet fra årbøkene, er uklart.

At gamle tegneserier kan ha problematiske sider, er ikke unikt for Disneys univers. Noen av de eldste historiene om Tintin kan regnes som rasistiske i dag. Man finner også rasistiske undertoner i gamle «Knoll og Tott»-julehefter.

Historien om «Eggemysteriet» forårsaket i sin tid mye debatt i Norge på grunn av nynorsken, men det er ikke dette som er årsak til debatten i dag. Tidlig i historien treffer Donald og guttene på indianere som prøver å svindle dem. Ikke en veldig positiv fremstilling av urbefolkningen, med andre ord. Det gjenstår å se om denne historien blir svartelistet.

At de gamle historiene blir utstyrt med en advarsel, synes jeg er greit, men når historiene blir forsøkt slettet og glemt, er vi på ville veier, mener jeg. Man bør ikke forby alt man ikke liker.