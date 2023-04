Kompani Lauritzen er kjendis-hykleri

Hvorfor er det slik at deltakerne nesten uten unntak har sluntret unna egen verneplikt?

Årets deltakere i Kompani Lauritzen er (foran fra v.) Tete Lidbom, Jon Martin Henriksen, Sval Rosenløw Eeg, Iben Akerlie. Bak fra v.: Thomas Hayes, Agnete Husebye, Vendela Kirsebom, Grunde Myhrer, Ingrid Halstensen, Turab Awan, Didrik Solli-Tangen, Christopher Robin Omdahl, Carina Dahl og Liva B. Ingebrigtsen.

Carl-Fredrik Joys Kapteinløytnant (R)

Kompani Lauritzen er en svært populær reality serie som går på TV. Her blir kjendiser filmet mens de gjennomgår en ganske vanlig norsk rekruttskole.

Produsenten prøver å dramatisere scenene mest mulig slik at det blir mye «snørr og tårer». Kjendisene som deltar i programmet, er yndede intervjuobjekter og opptrer daglig i alle medieflater; på TV, i radio og i pressen.

Her får vi høre tåredryppende historier om hvordan de måtte presse seg selv, og hvordan de har klart å hente frem krefter og egenskaper ved seg selv de ikke ante at de hadde.

De er alle enige om at dette har vært en fantastisk og skjellsettende opplevelse hvor de virkelig har utviklet seg selv som menneske.

Men hvorfor er det slik at disse kjendisene som hyller sin egen innsats i Kompani Lauritzen, nesten uten unntak har sluntret unna sin egen verneplikt?

Carl-Fredrik Joys mener mediene kunne stilt kritiske spørsmål om Kompani Lauritzen-deltakernes egen førstegangstjeneste.

I Norge skal alle gutter og jenter i vernepliktig alder innkalles til allmenn verneplikt for å forsvare sitt land.

Tidligere kunne man bare slippe tjenesten ved alvorlige samvittighetsgrunner, og man måtte avtjene sivilarbeidertjeneste for en tilsvarende periode som verneplikten.

I dag er det cirka en tredjedel av de som innkalles til sesjon, som avtjener verneplikten, og det er tilstrekkelig nektelsesgrunn at man bare ikke er motivert. Så det er lett å sluntre unna for de som ikke vil avtjene verneplikten.

Og det er her hykleriet fremstår som komplett, når kjendisene nekter å avtjene sin allmenne verneplikt, men står i kø for å «tjenestegjøre» i Kompani Lauritzen. Og mediene henger seg på uten å stille kritiske spørsmål til sine yndede intervjuobjekter, som i virkeligheten er deres egne «kolleger».

Jeg utfordrer herved alle programledere og journalister som skal intervjue en deltaker fra Kompani Lauritsen til å spørre: Hvorfor sa du ja til å være med på Kompani Lauritzen når du nektet å avtjene din allmenne verneplikt?

Og for å unngå hykleriet utfordrer jeg Dag Otto Lauritzen til bare å ta inn rekrutter i sitt kompani som har avtjent sin verneplikt (selv om jeg er redd for at det blir få å velge mellom).

La oss heller hylle norske jenter og gutter som er motivert til å avtjene sin allmenne verneplikt for å forsvare vårt fedreland og trygge vårt demokrati.