Bergen inn i EU

EU er den mest nevenyttige klimapolitiske kraften i verden.

Om innsenderen får det som han vil, kommer det norske flagget, eller kanskje det bergenske byflagget, til å vaie sammen med EU-flagget.

Thor Haakon Bakke 1. kandidat til valget for Miljøpartiet De Grønne

Vi bergensere tøyser med at «Vi e'kje fra Norge, vi e fra Bergen», #Berxit og militante buekorpsgutter. Oslo er selve fiendebildet i fortellingen. Men hva med å bytte ut det evige maset om hovedstaden, og heller bruke energien på europeisk fellesskap og samhold?

Vi har mye til felles med steder som København, Amsterdam og Normandie. Historiske bånd fra da hanseatene styrte handelen i byen, næringspolitikk og kulturelle impulser knytter oss til kontinentet.

Vi vil finne oss mer til rette i Europa enn i dagens tvangstrøye, hvor regjeringen detaljstyrer arbeidsplasser ut av byen, og hvor byrådet bruker mesteparten av tiden sin på å være mot Oslo.

Thor Haakon Bakke mener Bergen vil finne seg til rette i EU.

Europa og EU er i endring – og er ikke det samme som det var i 1994. Vi må slutte å tviholde på et nei-standpunkt som ingen under 47 år har fått mene noe om.

Den kranglete ja/nei-debatten er i endring, og de nærmest mytiske argumentene er ikke like gyldige.

Gjennom et EU-medlemskap kunne vi brakt mer av foredlingen i fiskerinæringen hjem, og med det viktig verdiskapning og arbeidsplasser langs hele kysten.

Landbruket i Norge er helt spesielt og må vernes. Dette er også mulig som EU-medlem. Spesielle støtteregimer innenfor landbruket er noe andre land har, og et medlemskap ville gitt norske nisjeprodukter nye muligheter.

Men ikke minst er et ja-standpunkt det mest kunnskapsbaserte vi kan ta – i en tid hvor vi må stå sammen med våre europeiske naboland i kampen mot klima- og naturkrisen, mot økende forskjeller i økonomisk krevende tider, og i solidaritet mot Putins ulovlige maktovergrep.

Når vitenskapen er krystallklar på at klimaet ikke tåler mer leting etter olje og gass, står EU, sammen med Det internasjonale energibyrået og FN, opp for klimahandling og storstilt satsing på fornybar energi. På den andre siden står Norge igjen og fabler om mer oljeleting i all overskuelig fremtid.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på besøk på Troll A-plattformen i mars. Fra venstre er hun flankert av Equinor-sjef Anders Opedal, Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre.

Et EU-medlemskap vil styrke norsk demokrati og fremme norske interesser i et fora vi i dag ikke har tilgang til, i en tid hvor verden fremstår stadig mer urolig. Et fullendt medlemskap vil være en viktig garanti for sikkerhet og fred i et lite land med en stor mektig nabo.

Europa slik vi kjenner det, er endret på kort tid. Krigen i Ukraina har endret Nato-standpunkt i både Sverige og Finland, og Ukraina har for lengst sendt inn sin medlemssøknad til EU.

Europa er et skjebnefellesskap, og vi bør sammen finne veien ut av krisene vi står overfor. Da må vi bidra til stabilitet og sikkerhet på det europeiske kontinentet gjennom en solidarisk og grønn energipolitikk.

Det er dessuten EU som vil ende opp med å beskytte oss som innbyggere mot Ap, Sp og Høyre sin nye overvåkingspolitikk. EU innbyr til mer trygghetsfølelse enn regjering gir.

Som 34-åring har jeg aldri fått mene noe om EU, og jeg er ikke alene i min generasjon om å mene at medlemskap har mye bra for seg. Jeg vil at både undertegnede og andre bergensere får muligheten til å stille til valg som europaparlamentarikere i valget i 2029.

Jeg tror EU-parlamentet hadde hatt godt av noen bergensere, men ikke minst hadde Bergen hatt godt av å ha noen EU-parlamentarikere.

I stedet for å dyrke rollen som nummer to-byen, og furte over å ikke være hovedstad, kunne vi jobbet direkte for ekte bærekraftig utvikling av Bergen og Vestlandet. Sammen med resten av Europa.