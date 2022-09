Bybanen nok en gang

Ingen vet om det kommer en bybane til Åsane noensinne.

«Alle vet at svært mange bergensere vil ha Bybanen i tunnel gjennom sentrum», mener innsenderen.

Jens Lorentzen Bergen

Alle vet at en bybane til Åsane vil koste fryktelig mye penger.

Noen vet at med en dagløsning gjennom sentrum vil anleggsperioden vare i mange år.

De aller fleste vet at klimaendringene gjør at havnivået vil stige hurtigere enn antatt.

Ingen vet med sikkerhet hvilke grunnforhold som er under gaten på Bryggen.

Alle vet at regjeringen nå skal spare penger innenfor samferdsel.

Noen vet at spareplanen vil redusere den statlige støtten til Åsanebanen.

De aller fleste vet at fylkeskommunen og Bergen kommune har begrenset med penger.

Ingen vet hvem som skal betale for en bybane som kan komme til å koste 20 milliarder.

Alle vet at en anleggsperiode på mange år i sentrums gater vil være drepende for næringslivet.

Noen vet at det bor 42.000 mennesker i Åsane, der flesteparten ikke vil bruke banen.

De aller fleste vet at den forlengede Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg må bygges før Bybanen.

Ingen vet når Statens vegvesen vil ferdigstille denne tunnelen.

«Kan hende er det slik at Åsane kan bli bybanefri», skriver Jens Lorentzen.

Alle vet at byutviklingen langs banen på Paradis har vært en katastrofe for mange av beboerne.

Noen vet at en såkalt byutvikling langs en bybane vil medføre mange ulemper.

De aller fleste vet at drikkevannet ved Eidsvåg er sårbart for en massiv utbygging ved vannet.



Ingen vet hvorfor det skal bygges en undergrunnsstasjon ved Sandviken kirke.

Alle vet at batteridrevne bybanevogner må ha et sted å snu i bysenteret.

Noen vet at dette betyr at nye gateløp må tas i bruk i sentrum.

De aller fleste vet at anleggsvirksomheten i sentrum vil bli mer omfattende og tidkrevende.

Ingen vet hvilke gateløp som skal tas i bruk for denne snuoperasjonen.

Alle vet at svært mange bergensere vil ha Bybanen i tunnel gjennom sentrum.

Noen vet at en slik tunnel er utredet av kompetente krefter utenfor Bergen kommune.

De aller fleste vet at prestisje og fastlåste holdninger er en fare for fornuftige løsninger.

Ingen vet om det kommer en bybane til Åsane noensinne.

Kan hende er det slik at Åsane kan bli bybanefri og få reparert de feil som er gjort av overivrige byutviklere. Mange beboere i Åsane vil da puste lettet ut.

