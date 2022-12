Krympflasjon

Når et produkt blir mindre mens prisen står stille eller øker, kan det kalles krympflasjon. Dette er årets ord, ifølge Språkrådet, og her feires det med eget dikt.

Stein Eriksen Søreidgrend, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fra nord til sør, fra øst til vest, i hele vår nasjon

Så møter vi et nytt begrep som kalles krympflasjon

Butikker de vil lure deg, du skal helst ikke vite

At det som før var stort, dessverre nå er blitt til lite

En chipspose du kjøpte før som snacks til fredagskosen

Har nå det samme utseende, men det er bare posen

Som er som før og like stor, for det er sånn, dessverre

At antallet med chipsflak de er ganske enkelt færre

Du lures til å punge ut - betale mer for mindre

Forretningene lurer deg, du klarer ikke hindre

At noen finner ut at det vil sikkert ikke skade

Om du til samme pris som før får mindre sjokolade

De følger med og kutter litt hver gang de ser sitt snitt

De kutter ikke mye, gjerne bare bitte litt

De kutter litt i mye, slik at det blir kamuflert

Selv antall tørk på dorullen er faktisk redusert

Ja, denne krympflasjonen er til møye og besvær

Men det jeg ikke visste var: Den gjelder også klær

To skjorter har jeg kjøpt, og til nøyaktig samme pris

Men at jeg er blitt lurt, er klart, og her er mitt bevis:

Den første kjøpte jeg i fjor – omtrent på denne tiden

En stor og romslig skjorte, ja jeg druknet nesten i den

En make, samme størrelse, jeg kjøpte her om dagen

Men tenk den får jeg selvsagt ikke kneppet over magen.

Diktet ble først publisert på innsenderens Facebook-side.