Mens verden går av hengslene, bruker vi all vår energi på Bybanen over Bryggen

Det finnes langt større utfordringer det er verdt å bruke tid på enn Bybanen over Bryggen, mener Eduardo «Doddo» Andersen.

Eduardo Andersen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mens Robin Hood-huset må spare på strømmen

Mens sykehjemmene opplever nye kutt

Mens skolene må bruke ufaglært arbeidskraft

Og barnevernsbarna igjen har havnet i skyggen

Så sitter vi her og snakker om Bybanen over Bryggen

Mens jenten sliter med spisevegring

Mens venninnen sliter med angst

Mens gutten med ADHD er alene

Og alle rundt han kaller han styggen

Så sitter vi her og krangler om Bybanen over Bryggen

Mens rentene øker og børsene faller

Mens prisene stiger på alle kontinenter

Mens dronene flyr over sjø og land

Og hele verden kjenner på uhyggen

Så sitter vi her og lar oss overskygge av Bybanen over Bryggen

Mens de sulter i Somalia

Mens de drukner i Pakistan.

Mens krigen herjer i Ukraina.

Og halve Afrika sliter med malariamyggen

Så sitter vi her og bruker all vår energi på Bybanen over Bryggen

Og mens ayatolla Ali Khamenei ikke tåler hår

Mens Xi Jinping ikke tåler demokrati

Mens Donald Trump har delt USA i to

Og Vladimir Putin er klar for å skyte deg i ryggen

Så sitter vi fortsatt her og bruker all vår tid på Bybanen over Bryggen

Innlegget ble først publisert på Facebook.