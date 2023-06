Jens Kihl kaster bensin på transdebatten

Om kulturredaktøren vil gjøre noe med debattklimaet, kan han se seg selv i speilet.

Innsenderen mener BTs Jens Kihl opptrer intolerant mot meningsmotstandere i sin kommentar om homohat.

Reidar Digranes 1. kandidat for Bergen Sp

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Les også Ny skrivekonkurranse i BT: «Min historie om kjærlighet»

I en kommentar i BT 1. juni anklager kulturredaktør Jens Kihl Senterpartiet, og spesielt stortingsrepresentant Jenny Klinge, for å sammenlikne transpersoner med dyr. Dette er en grov forvrenging av Klinge sine uttalelser som ikke bidrar til annet enn å forgifte og polarisere debatten rundt kjønn.

Kihl oppfordrer alle til å «få gjort noko med det enormt harde debattklimaet» rundt kjønn. Spesielt påpeker han at de med «leiande posisjonar i samfunnet har eit ekstra ansvar» for at debatten er respektfull.

Det er et godt poeng, men som kulturredaktør i en av Norges største aviser kan han begynne med å se seg selv i speilet.

Les også Jens Kihls kommentar: «Homohatarane vann denne runden òg. Skal det verkeleg vere slik kvar gong?»

Klinge har ikke sammenliknet transpersoner med dyr. Hun har bare vist til at vi mennesker er som alle andre pattedyr, ved at vi bare har to kjønn og at vi ikke kan skifte kjønn.

Hun har understreket at en faktabasert tilnærming til kjønn og toleranse for folks selvopplevde kjønn kan gå hånd i hånd.

Reidar Digranes tar partifelle Jenny Klinge i forsvar.

Mennesker skiller seg selvsagt fra dyr på mange områder, men om det nå er hatefullt å påstå at vi er del av dyreriket, må samtlige biologer forberede seg på å bli anklaget for hatkriminalitet. For selv om vi skiller oss fra andre dyr på mange områder, fins det ikke mer enn to kjønn i naturen.

Å påstå at en slik konstatering er hatefull og dehumaniserende, er å fremstille moderate ytringer som radikale. Det hjelper bare dem som ønsker at konfliktnivået i debatten skal øke.

Det er ikke radikalt å slå fast at det bare er biologiske kvinner som kan føde. Hvis noe er dehumaniserende, er det det å kalle mødre for «fødepersoner», slik som utredningen til den nye barneloven foreslår.

Les også Stappfullt på barnas Pride-feiring: – Folk har vært ivrige i dag

Det er paradoksalt at samfunnsdebattanter som Kihl fremhever toleranse som en av menneskets fremste dyder, samtidig som han opptrer så intolerant ovenfor dem med andre meninger.

En av tingene som skiller mennesker fra andre dyr, uavhengig av om en identifiserer seg som det kjønnet man er født med eller noe annet, er vår evne til kritisk tenkning.

Jeg oppfordrer med dette Jens Kihl til å anvende sin evne til kritisk tenkning neste gang han føler for å kaste bensin på bålet i debatten om kjønn, slik at han kan unngå å forvrenge standpunktet til sine meningsmotstandere.