Du skal ha tro på deg selv, ikke på antall likes

Du burde vært så stolt. Men ditt selvbilde defineres av et tall.

Laila B. Grimstad Lærer

23:30. Dine vakre, blå øyne, omkranset av kullsvarte vipper, stirrer på deg fra speilet. De lyse lokkene gløder. Du gransker deg selv. Ser på jenten på den andre siden. Møter blikket hennes. Det kommer ikke noe smil. Bare en enslig tåre renner nedover kinnet.

Hva er galt med meg? tenker du. Hjernen sprer dystre tanker. Mørke tanker. Hvorfor? tenker du. Hvorfor får jeg så få? Kun ti i hele dag. Hodet prøver desperat å finne forklaringer. Finne forklaringer på det uforståelige.

For du burde egentlig hatt så stor tro på deg selv. Du burde vært så stolt. Men ditt selvbilde defineres av et tall. Tallet ti. Twitter. Facebook. Instagram. Tiktok. Kun ti likes.

01:25. Tallene lyser mot deg i mørket fra nattbordet. Søvnen roper desperat, og øyelokkene er tunge. Veldig tunge. Likevel, nok en natt tvinger du dine vakre øyne til å holde seg våkne. Du må trykke «likes».

Du må se om det er noen venner som har lagt ut noe på Instagram, Tiktok eller Twitter. Du må prøve å gjøre deg populær. Du må oppdatere dine egne profiler. Legge ut nye bilder. Skrive en tekst.

Vakre, nydelige du. Du vet ikke hvor vakker du er, enda både foreldrene dine og andre i familien din sier det. Du vet ikke hvor fantastisk du er, selv om dine nærmeste og lærerne sier det. Du vet ikke hvor utrolig flink du er, selv om karakterene dine sier det. For du får ikke så mange likes. Sjekke. Du kan ikke sove nå. Bare tre likes siste timen. 01:29.

Du vet det så inderlig godt. Du trenger søvn. Bekymrede foreldre. Bekymrede lærere. Du vil så gjerne. Prøver å holde deg våken i timene. Du ønsker å prestere. Det går ikke alltid. Av og til faller du bort. Latter som runger. Du våkner. Alle i klasserommet ser på deg med store, oppgitte øyne.

Samtale med læreren. Hun spør om alt er bra. Hun vil deg bare godt. Du vet. Men du kan ikke forklare det. Ikke til henne. Ikke til foreldrene dine. De vil ikke forstå. Vil ikke forstå at et tall betyr så uendelig mye for din egen følelse av verdi. For din egen tro på deg selv. Mørke tanker. Påtvunget smil. Alt er bra, hører du stemmen din si, enda du så inderlig vel vet at det er det ikke.

01:45: Et siste desperat bilde. Du venter. Én like! Du bobler over innvendig. Håper det snart kommer flere. Søvnen samler sine siste krefter, og til slutt sovner du. En urolig søvn. Du er redd for hva som møter deg når du våkner. Om ingen flere har trykket. Du ønsker så veldig at du hadde vært en av de populære. De som får over 100 i snitt. Du prøver å spise mindre. Bli enda tynnere. Kanskje du da blir populær.

Du kjøpte en av de kule buksene, enda de var altfor dyre. Du visste det. Moren og faren din hadde egentlig ikke råd, men de ville glede deg. For de er bekymret for deg. Bekymret for den fantastiske datteren. Deres stolthet. Jenten med det store smilet. Jenten med de glødende, sprudlende øynene. Jenten som elsket livet.

De forstår ikke hva som har skjedd nå på ungdomsskolen. De kjenner ikke sosiale mediers kraft. Hvor viktig et tall kan være. Hva et tall kan gjøre med troen på deg selv.

07:00. Klokken ringer. Med hamrende hjerte åpner du telefonen. Tallet fire lyser mot deg.

Kjære elev. Du er en av mange jeg møter hver dag i klasserommet. Du, som de andre, er fantastiske!

Du skal ha tro på deg selv, ikke på antall likes.