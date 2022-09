Jeg sier ikke at de er dårlige foreldre, men ...

Frem med skjermen så far og mor kan få litt «stilletid».

«Hva de voksne velger å gjøre, får så være. Men hvorfor skal man på død og liv trykke mobilen opp i ansiktet på smårollingene til enhver tid?» spør Elin Sofye Rabbevåg.

Elin Sofye Rabbevåg Musikkterapeut og artist, Laksevåg

Sommeren er på hell. Etter en våt juli på Vestlandet ble siste rest av ferien brukt på en etterlengtet tur til de greske øyer. Et siste påfyll av D-vitaminer før høsten setter inn for fullt. Med en baby på fire måneder og en liten pjokk på fire år ble det lett pakketur til «all inclusive»-hotell med bamseklubb.

En av godene med barn i barnehagealder er at man kan reise utenom fellesferien. Med alt tilgjengelig på ett sted holdt vi oss stort sett på hotellområdet stuet sammen med de andre ferierende.

En ting jeg raskt merket, var at selv om folk er på ferie, tar de definitivt ikke ferie fra mobilen. Den er med når man ligger på flytemadrassen i bassenget, når man bader i sjøen.

På stranden ramlet jeg over en far som satt med laptopen nedi sanden mens barna lekte rundt han. Frem med mobilen når man later seg på solstolen, vandrer rundt i lobbyen, spiller minigolf, sitter i baren, mobil til frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Mobil, mobil, mobil, mobil – evig troskap jeg lover deg!

Elin Sofye Rabbevåg reagerte på foreldres mobilbruk på ferie.

En av kveldene var det sirkus-show. Før det braket løs, flokket barna seg foran scenen. Fireåringen vår, som er en kontaktsøkende liten kar, satte seg ved siden av en jente på samme alder. De skulte litt sjenerte bort på hverandre i starten. Like før isen ble brutt, kom moren til jenten og ga henne en mobil. Da var den kontakten brutt.

Istedenfor sosialisering og lek flokket ungene seg rundt jenten og stirret ned i skjermen. Da showet var i gang, var det visst «friminutt» for flere av foreldrene, så frem med mobilene igjen. Ikke særlig respektfullt for artistene på scenen. Noen foreldre syntes visst det var en glimrende idé å gi ungene skjermtid underveis i showet også.

Det som skjedde på scenen, holdt et høyt nivå og var absolutt ikke kjedelig. Så hvorfor i alle dager?

«Mor eller far sjekker Instagram, nettaviser og Snapchat mens barna spiser. Hurra for den familietiden, liksom!» skriver innsenderen.

Hva de voksne velger å gjøre, får så være. Men hvorfor skal man på død og liv trykke mobilen opp i ansiktet på smårollingene til enhver tid? Det verste var under måltidene. Når man kom inn i matsalen skulle man tro man kom til et LAN-party. Opp med nettbrettet slik at far og mor kan få litt «stilletid». Mor eller far sjekker Instagram, nettaviser og Snapchat mens barna spiser. Hurra for den familietiden, liksom!

På flyplassen hjem var det som seg hør og bør kø på vei til innsjekkingen. Altfor mye folk og altfor liten flyplass. Så frem med mobilene og Youtube-O-Rama for barna. Å lære ungene kunsten å stå i kø uten å bli underholdt er visst helt ut.

Nyere forskning viser at unger kan utvikle alvorlige traumer av slikt! Nei da, tull og tøys. Fireåringen vår fikk ikke noen skjerm. Det som skjedde, var langt fra traumatisk. Han fikk heller en «ny» bestemor i køen. Et magisk møte som aldri hadde skjedd om han glante ned i en telefon.

Jeg sier ikke at foreldre som gir mobil til ungene, er dårlig foreldre, eller at de som lar være, er gode. Så enkelt er det ikke. Nettbrett kan ha positive sider når det gjelder læring og lek. Jada, jeg vet, jeg vet! Men det kommer tidsnok.

OK, en time Peppa Gris på flyturen hjem måtte til. Ellers var fireåringen vår strålende fornøyd med tegnesaker, bok, bilen og bamsen sin. Det nyter vi så lenge vi bare kan!

