Har vi virkelig sviktet våre gamle?

Vi ser ingen annen løsning for sykehjemmene enn den gylne middelvei.

Sykehjemmene har hatt strenge regler for besøk siden pandemien brøt ut for alvor i mars. Reglene har vært nødvendige, mener innsenderne. Bildet er fra Gullstøltunet i mars, og reglene er myknet opp noe de siste månedene. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Sebastian von Hofacker, overlege, faglig leder ved stiftelsen Verdighetsenteret; Thea Marie Moell, konstituert avdelingsoverlege, Bergen Røde Kors Sykehjem

Gjennom de siste ukene har vi kunnet lese flere innlegg i debatten rundt besøksrestriksjoner i sykehjem. Politikere, leger og engasjerte pårørende har tatt til orde for en oppmykning av eksisterende praksis.

Vi vil med dette innlegget oppfordre debattantene til å komme med noen konkrete forslag om hvordan en besøksordning kunne vært organisert på en mer verdig og hensiktsmessig måte.

Pandemien utfordrer oss på flere arenaer. Den medmenneskelige, den moralsk-etiske og den økonomiske. Utfordringen illustreres godt av det åpenbare spenningsforholdet mellom behovet for smittevern som tilstreber å beskytte de mest sårbare, og den enkeltes selvbestemmelsesrett: Retten til selv å bestemme over eget liv, hvilken smitterisiko man er villig til å utsette seg for, hvorvidt man ønsker besøk, og ønsket om å bli sett og hørt med sine særegne sosiale behov.

Overlegene Sebastian von Hofacker og Thea Marie Moell har merket seg flere kritiske kommentarer til sykehjemmenes håndtering av pandemien. I dette innlegget svarer de blant annet på Kjersti Toppes innlegg «Vi har svikta dei eldre» i BT 13. august. Foto: Privat

I dette spenningsforholdet finnes to mulige og samtidig umulige fremgangsmåter.

På den ene siden kan sykehjemmene stenges for alt besøk og alle andre former for aktivitet. Da er man på den sikre siden, selv om smitteførende ansatte uten symptomer fremdeles utgjør en viss smittefare.

På den andre siden kan man tillate alt besøk. Da kan man være nokså sikker på at smitten vil finne sin vei inn, med dertil svært alvorlige konsekvenser.

Først og fremst med tanke på en betydelig dødelighet på opptil 50 prosent i sykehjemspopulasjonen – men også i form av sykelighet, lang tids isolasjon på enerom, redsel og ubehag for dem som også overlever sykdommen, så vel som bemanningsutfordringer, økonomiske og omdømmemessige konsekvenser.

Ved fullt besøksforbud fratar man de eldre og deres pårørende muligheten til å velge. Hvis en opphever alle restriksjoner, vil de som fritt mottar besøk, utsette både medbeboerne og personalet for smittefare. Dette fratar på sett og vis naboen selvbestemmelsesrett.

Slik sykehjemmene i dag er utformet, er det umulig å sikre at hver enkelt beboer kan ta selvstendige valg uten at dette påvirker øvrige beboere.

Det virker som om en gangbar vei ligger et sted mellom disse ytterpunktene. Mange sykehjem går nettopp denne veien hver dag. De er i dialog med frustrerte pårørende, forklarer og lemper på reglene der det er hensiktsmessig og trygt. Personalet strekker seg langt for å tilrettelegge for besøk, men også for trivsel i beboergruppen resten av døgnet.

Siden vi lever i et land der velferden for alle er et erklært mål, så ser vi ingen annen løsning enn nettopp den gylne middelvei. Løsninger der alle får det de vil uten risiko for andre, vil ha en høy pris for samfunnet.

Foreløpig virker det som den norske befolkningen og deres representanter er enige i at man skal beskytte de eldre mot smitte. Da må man gjøre det på en klok måte.

Vi oppfatter rådene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som veloverveide og kloke. Spillerom til det enkelte sykehjem er til stede, om enn begrenset.

Lokale retningslinjer som bygger på disse nasjonale råd, som for eksempel foreligger for Bergen kommune, gir i tillegg mest mulig lik praksis fra sykehjem til sykehjem. Disse gir beslutningshjelp i de svært vanskelige overveielsene de ansatte på sykehjemmet står i daglig.

Med all respekt: Penger hjelper, men løser som kjent ikke alle problemer, ikke på kort sikt. Vi ønsker å spørre hvordan dere med-debattanter mener at praksisen på det enkelte sykehjem skulle sett ut nå? Kom gjerne med to gode tips hver, takk!