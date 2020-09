Vi mangler både lærebøker og nettressurser

Jeg sitter med en uggen følelse av at når vi lærere tar initiativ på egen hånd, får vi det til. Men når vi er avhengige av etaten, så går det trått.

Lærer Adrian Talleraas slår alarm om forholdene i bergensskolen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Adrian Talleraas Lærer, Rothaugen skole

Etaten liker ikke at jeg uttaler meg, men jeg må si det: Elevene på Bergen sentrums eneste ungdomsskole begynte på en skole med store mangler denne høsten.

Vi har fått et nytt læreverk i matematikk, men kan ikke ta det i bruk. Vi har fått én av to lærebøker i norsk. Læreverket i KRLE er fullstendig utdatert og kan ikke brukes med ny læreplan.

Vi skulle egentlig klart oss fint uten – vi er en fremoverlent skole, stappfull av menneskelige ressurser. Vi er langt fremme på bruk av digitale læremidler, elevaktiv læring, internasjonalt samarbeid.

Hos oss er vi mange som mener at undervisningen ikke kan følge kun én lærebok, men må bruke ulike kilder på ulike måter og hjelpe elevene til å bli selvstendige, kritiske tenkere.

Det er bare det at vi fikk vite ved skolestart at vi ikke lenger får lov til å bruke digitale læremidler som ikke har en databehandleravtale med Bergen kommune.

Ikke Flipgrid, ikke Campus Inkrement, ikke Soundtrap. Ikke det digitale læreverket som skal erstatte det gamle. Ikke de digitale ressursene som følger med de få lærebøkene vi har(!).

Faktisk er jeg usikker på om vi egentlig kan bruke noen nettressurser i det hele tatt, for listen vi har fått over hva som er lov, er så godt som tom.

«Er det Vigilo-skandalen som har gitt en plutselig panikk?»

Hva er det som har skjedd? Ble etaten overrumplet av GDPR (Personvernforordningen) fem år etter alle andre? Er det Vigilo-skandalen som har forårsaket en plutselig panikk?

Jeg sliter med å forstå hvordan vi kan akseptere en skole uten både lærebøker og digitale ressurser som brukes stort sett over resten av landet.

Jeg sitter med en uggen følelse av at hvis det er ting vi lærerne tar initiativ til på egen hånd, får vi det til. Men når vi er avhengige av etaten, går det trått.

Her på skolen er det lærere som lar elevene kommunisere med innsatte i et ungdomsfengsel i USA, som skaper ideer om fremtidens samfunn i Minecraft og i 3D, som programmerer droner, som har produsert omvisninger på Fjell Festning i Virtual Reality, som leder store internasjonale skoleprosjekter om miljø og bærekraft, og som ikke minst tauer dem med seg på overnatting i en snøhule ved Hallingskarvet.

Men vi mangler altså lærebøker og tilgang på nettressurser.

Som med mange av krisene i bergensskolen de siste årene, handler ikke dette om politisk uenighet, eller hvordan de ulike partiene mener vi skal prioritere i skolen. Dette gjelder grunnleggende ting alle er fullstendig enige om at vi har behov for, men som Bergen kommune ikke klarer å levere.

Vi skal gjøre det beste ut av det, og elevene ble møtt av en gjeng lærere med ermene godt brettet opp også denne høsten.

Elevene våre er helt supre, tar vare på hverandre og bidrar sammen med oss til en knallgod skole. Likevel tenker jeg at nå er det greit å si fra. Nå håper jeg at de grunnleggende behovene til elevene i Bergen blir prioritert!

Etat for skole svarer: – Disse prosessene tar tid

I bergensskolen er vi opptatt av at vi skal ha en åpen ytringskultur, vi er derfor glad for en åpen debatt om utfordringer som lærerne opplever. Innskriver peker her på en utfordring som gjelder hele Skole-Norge.

I en digitalisert hverdag er det svært viktig at vi som skoleeier er vårt ansvar bevisst når data skal behandles på vegne av våre 29.018 elever. GDPR-lovgivningen krever gjennomarbeidde prosesser på mange nivåer. Disse prosessene tar tid.

Etat for skole samarbeider tett med Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i dette arbeidet, og begge nivåer har omfordelt betydelige ressurser for å bidra i arbeidet. Som skoleeier etterlyser vi også et nasjonalt løft på dette feltet. Det er helt nødvendig at nasjonale myndigheter bidrar betydelig mer både med kompetanse og kapasitet, slik at ikke alle landets kommuner må gjøre parallelt arbeid på de samme områdene.

Bergen kommune har ambisjoner om å være både foroverlent og nytenkende, men har ingen anledning til å gå på tvers av lovverket når det gjelder person- og informasjonssikkerhet. Dette gjelder uavhengig av om det er lærere eller skoleeier som tar initiativ til bruk av ulik programvare.

Bergen kommune er tildelt midler fra Udir til læremidler i forbindelse med ny læreplan. Midlene er fordelt videre til bergensskolene, og det er den enkelte skole som selv må disponere disse i tråd med skolens behov.

Marius Arnason Bøe, direktør, Etat for skole

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett