Barna har blomstret i koronabarnehagen

Midt krisen har vi barnehageansatte endelig hatt nok tid til å gjøre jobben vår.

For første gang har jeg over lengre tid gått hjem etter jobb og følt at jeg virkelig har fått sett og vært til stede for alle barna, skriver Marius Emil Kjørstad. Foto: Privat

Debattinnlegg

Marius Emil Kjørstad Pedagogisk leder

Det er nå litt over fem måneder siden denne absurde situasjonen oppsto: En pandemi snudde hverdagen på hodet. Det åpne samfunnet Norge ble plutselig stengt ned.

Barnehagene måtte holde åpent for foreldre med samfunnskritiske yrker og barn med spesielle behov. Resten måtte være hjemme. Jeg trodde aldri jeg skulle utføre et omsorgsyrke fra hjemmekontor.

Stengningen skulle vare i fem lange uker, før regjeringen bestemte at alle barnehager skulle åpne igjen med strenge smittevernregler. Å organisere en helt ny barnehagehverdag der barnas beste var ivaretatt på 48 timer, vil for meg alltid bli husket som svært mye arbeid.

Barnehagedagen barn og foreldre kom tilbake til etter stengingen var helt annerledes enn den de forlot. Foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer fikk plutselig ikke være med inn i barnehagen ved henting og levering. Koronabarnehage har etterhvert i denne tiden blitt et kjent begrep.

Organiseringsmåten har ført med seg både positive og negative konsekvenser, men mest av alt har korona ført med seg positive virkninger.

Det var store diskusjoner om åpningstidene i barnehagene når vi igjen skulle åpne. Fulle åpningstider, begrensede åpningstider og hvor begrensede åpningstidene kunne være. Når vi nå ser tilbake på denne spesielle tiden, har begrensede åpningstider vært nøkkelen for organiseringen i kohorter.

Ikke minst har det vært en helt avgjørende faktor for de positive følgene koronaorganiseringen har ført med seg.

Barn som før har slitt med å stå i sosialt samspill med andre, har plutselig vært gode bidragsytere i pedagogiske opplegg, skriver Marius Emil Kjørstad. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Hvis det ikke hadde blitt lagt til rette for å begrense åpningstidene, hadde det vært umulig å gjennomføre det regjeringen la opp til.

På formiddagen eller ettermiddagen ved normale åpningstider hvor ikke alle ansatte har kommet eller noen gått for dagen, hva skulle vi gjort da? Skulle en av våre ansatte stått igjen med 10–12 barn alene? Hva skulle den ansatte gjort hvis et barn i tiden vedkommende er alene trenger hjelp, støtte, trøst, stell eller liknende? Bemanningsnormen er klar! Barn fra 3–6 år skal ha en voksen pr. sjette barn, mens barn fra 1–3 år skal ha en voksen pr. tredje barn.

En av de største positive konsekvensene er mer nærhet til barna. For første gang har jeg over lengre tid gått hjem etter jobb og følt at jeg virkelig har fått gjort jobben min, sett og vært til stede for alle!

I rammeplanen for barnehagen står det «at alle barn har rett til å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for». Ved vanlige åpningstider og bemanning klarer vi ikke å utføre denne jobben. Alle blir ikke alltid hørt, sett og får ikke alltid den støtten og hjelpen de har krav på.

Med koronaorganiseringen og dens små grupper og alle ansatte til stede i hele åpningstiden, har vi hatt tid til å gi alle barna den nærheten, støtten og voksenkontakten de både har krav på, og som vi så gjerne ønsker å gi dem.

I de små gruppene har barna fått mindre å forholde seg til og flere utviklingsmuligheter. De samme gruppesammensetningene av voksne og barn har gitt mindre inntrykk, mer forutsigbarhet og mer trygghet. Det har gitt barna bedre muligheter for å konsentrere seg om å være i nuet.

Være her og nå i de pedagogiske oppleggene, i leken eller i hverdagens andre store og små utfordringer.

I koronatiden har vi sett flere eksempler på at barn har blomstret. Barn som før har slitt med å stå i sosialt samspill med andre, og slitt med å holde følge i de pedagogiske oppleggene. Noen av disse har plutselig vært i sosialt samspill med andre barn i store deler av dagen, og vært gode bidragsytere i pedagogiske opplegg.

Et annet eksempel kan være barn som før har slitt med å forholde seg til mer en ett barn av gangen i leken. De har plutselig klart å inkludere flere, tatt inn meningene og ønskene fra flere av gangen. Alt dette viser en sosial utvikling som har skutt fart. Dermed også en helhetlig utvikling som har skutt fart.

Nå er sommerferien så godt som over, og barnehagedagen med alle barna til stede er snart tilbake. Vi er kommet over på gult lys på regjeringens trafikklysmodell, men må fortsatt overholde mange smittevernregler. Jeg beskrev tidligere oppstarten av denne spesielle tiden som SVÆRT mye arbeid, men når jeg nå ser tilbake på de positive følgene det har fått for barna, så tenker jeg at hvert eneste sekund har vært verdt det!

Den største endringen fra koronaorganiseringen er at vi hadde fulle åpningstider og vanlig bemanning i en måneds tid før sommerferien.

Når vi nå har startet opp igjen, blir også det med de samme forutsetningene som den siste måneden før ferien. Hverdagen preges nå dermed av mindre nærhet, mindre voksenkontakt og mindre oppfølging for barna.

Vi barnehageansatte føler oss stadig vekk utilstrekkelige, og bemanningen fører til at vi ikke har ressurser til å gjøre den jobben, rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

En hverdag der vi maks i én og en halv time er alle voksne til stede på grunn av møter, plantider, pauser og likende. En hverdag der vi i denne lille delen av dagen har mulighet til å gjøre den jobben vi skal.

Vi har sett flere innlegg fra foreldre som skulle ønske koronaorganiseringen kunne fortsette, da barna får mye bedre forutsetninger for sin helhetlig utvikling i barnehagen. Som dere ser av dette innlegget tenker jeg at koronaorganiseringen har ført med seg en drøss med positive virkninger. Barna har rett og slett fått en bedre barnehage.

Jeg forstår reaksjonene til de som reagerer negativt. En senkning av åpningstidene vil føre til problemer for mange foreldre, slik som det norske samfunnets arbeidsliv er lagt opp i dag. Jeg forstår også at det er vanskelig å gjøre en så stor endring i det norske samfunnet, men noe MÅ gjøres i barnehagene.

Vi trenger flere ansatte eller kortere åpningstider for å klare å utføre den jobben rammeplanen for barnehagen sier vi skal!

Teksten ble først publisert på barnehage.no