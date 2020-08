Viruset må slås ned på nytt

I Bergen er det nå tid for å innføre munnbind på offentlig transport.

Bergen kommunes teststasjon for covid-19 på Laksevåg har vært hyppig besøkt de siste dagene. Foto: Eirik Brekke

Gunnar Kvåle, professor emeritus, Universitetet i Bergen, Jørn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitet i Sørøst-Norge, Knut Eldjarn, spesialist i indremedisin og geriatri, tidligere president i Legeforeningen

Utbruddet som pågår blant studenter i Bergen, er et av mange store og mindre utbrudd landet rundt. Dette er følgene av en økt import av smitte som startet etter åpningen i sommer, for reisende fra land med atskillig større smittenivå enn Norge.

Siden har smitten spredt seg landet rundt, særlig blant ungdom. I utbruddet i Bergen er i skrivende stund knappe 40 studenter smittet og godt over 200 satt i karantene. Det fleste er smittet av andre studenter, men det rapporteres også at for flere er smittekilden ukjent.

Smittetallet i Norge er nå fem ganger høyere enn i første halvdel av juli. Over 600 nye er smittet de siste to ukene. Oslo er blitt «rødt» område med over 20 smittede pr. 100.000 på to uker, og Bergen nærmer seg samme kategori.

Statsministeren bagatelliserer økningen i smitte vi har sett de siste ukene, mener de medisinske forskerne Gunnar Kvåle (fra v.), Jørn Klein og Knut Eldjarn. Foto: Privat

Selv med et smittetrykk som er mangedoblet på en måned, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen torsdag 20. august at smittenivået i Norge er lavt.

Til Bergensavisen sa statsminister Erna Solberg (H) følgende: «Vi hadde en liten vekst de siste to ukene, og det har stabilisert seg på et litt høyere nivå. Klarer vi å holde tallene stabile i tiden fremover, så har vi god kontroll».

Slik språkbruk er en bagatellisering av en alvorlig smitteøkning. Når en sier at smittetallene er lave og under kontroll, kan det lett føre til at ungdom og andre slapper av og glemmer viktige smittevernregler.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykker seg på en annen og mer adekvat måte. Tidligere i august sa han at vi kan være ved et «omdreiningspunkt» og har senere understreket at epidemien må trykkes ned.

Vi er fortsatt ikke trygge for at utviklingen fra «omdreiningspunktet» kan gå i feil retning. Smittenivået er fortsatt høyt, og «villsmitte» uten kjent kilde i flere deler av landet, er ikke et godt tegn.

Regjeringen bør ikke være fornøyd med et smittenivå som nå. Skulle smittetallene holde seg stabile på dette høye nivået et halvt år fremover, når en effektiv vaksine kanskje kan være tilgjengelig, vil vi i denne tiden få over 7000 nye smittede.

Det er nå flere unge som smittes enn tidligere, men heller ikke for yngre er covid-19 en uskyldig sykdom. Det har dessuten vist seg at det er svært vanskelig å begrense epidemien til unge mennesker.

Hvis ikke smitten snart slås ned, vil derfor også flere eldre bli smittet med et økende antall dødsfall som følge. Krav om munnbind ved stell er viktig for å redusere smittespredning ved institusjoner for eldre.

Hvis hver smittet har gjennomsnittlig 20 – 30 kontakter, kan flere titusen måtte settes i karantene hver måned fremover. De vel 600 som er smittet de siste to ukene, har ført til problemer ved mange institusjoner, noe den løpende registreringen fra NRK viser.

Ansvaret for smittevern er overlatt til den enkelte kommune. De gjør nå en formidabel jobb med testing, isolering av smittede, sporing og oppfølging av kontakter med karantene. Dette er en stor belastning for en kommunehelsetjeneste som allerede er overbelastet med mange andre pålagte oppgaver.

Spørsmålet er om dette, uten sterkere nasjonale tiltak, er tilstrekkelig for å slå ned den pågående epidemien. Vi mener at inntil smittetallene er på god vei nedover, bør vi følge Danmarks eksempel og kreve munnbind på offentlig transport i og mellom de store byene i Norge, og på steder der mange møtes.

Norge har dessuten under halvparten så strenge kriterier som Finland for grensepassering uten karantene. Når vi ser hva vår liberale grenseåpning har ført til, bør kriteriene strammes, for eksempel til Finlands nivå eller lavere. Finland hadde noe høyere smittetall enn Norge tidlig i epidemien, men har nå rundt halvparten så mange nye som smittes som hos oss.

Fra månedsskiftet april-mai, da registrerte smittetall var omtrent som nå, greide vi på vel en måned å redusere smittenivået til en femtedel. Med strengere nasjonale tiltak, i tillegg til styrking av lokal beredskap, bør en på nytt kunne oppnå like lave smittetall som i sommer.

Inntil smittetallene peker tydelig nedover, bør det innføres krav om karantene for innreisende fra flere land og strengere krav om munnbind.

Slik kan vi redusere risiko for nye oppblussinger som ellers kan koste oss dyrt. Det er mye å tjene, også økonomisk, på å holde smittenivået atskillig lavere enn nå.