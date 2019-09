Gi sjøfronten tilbake til bergenserne!

Dersom Høyre får styre byen, vil de la private herje fritt.

TILGANG TIL SJØEN: Hovedregelen skal være at folk skal ha tilgang til sjøen, mener Lubna Jaffery (Ap). Tuva Åserud (arkiv)

Debattinnlegg

Lubna Jaffery Gruppeleder i Bergen Ap

Tilgang til sjø er et fellesgode. Derfor er valget også et retningsvalg for allemannsretten i Bergen.

Det gjør vondt å lese ordene som student Lars Omland skrev i et debattinnlegg i BT, men de er helt sanne:

«Bergens politiske ledelse har solgt byens sjøside til privat eierskap. Etter hvert som vannkanten i sentrum har blitt bygget ut, og privatboliger erstatter tidligere industriområder, stenges stadig nye områder for allmennheten og underlegges private eierinteresser».

Han har helt rett i sin dystre situasjonsbeskrivelse av hvordan det står til med tilgang til sjø langs den historiske sjøfronten i Bergen.

Bergen er en sjøby, og det har vi alltid vært. Tilgang til sjøen er egentlig en veldig viktig norsk – og bergensk verdi. Derfor er det en tragedie at det er så vanskelig å komme seg ned til sjøen mange steder i Bergen.

De fleste har fått med seg at det har vært hissig diskusjon rundt kommunens nye arealpolitikk (KPA). I den tar AP modige, men helt nødvendige, grep for å sikre en mer miljøvennlig og rettferdig by: Vern av store landområder, krav om parker, grøntområder og lekeplasser i nye byggeprosjekter og at mesteparten av

nybyggingen skal skje i områder der vi har mulighet til å tilby et fantastisk kollektivtilbud.

Men også sjøfronten får noe i KPA. Det mest oppsiktsvekkende grepet, ved siden av en lang, ny bystrand ved Store Lungegårdsvann, er at vi skal sikre tilgang til sjø langs hele Bergens historiske sjøfront. Det er mye. Det er snakk om 20 km.

Når den er ferdig vil man kunne sykle, gå eller jogge uavbrutt langs sjøen, fra Ytre Sandviken til Laksevåg. Det blir fantastisk - og det er helt nødvendig.

I tillegg til å sikre sjøen som et fellesgode, må vi ta vare på en rekke flotte kulturminner som ligger langs Bergen sjøfront. Noen steder må vi bygge promenade, andre steder må vi bevare den tilgangen som allerede finnes mot utbygging. Hovedregelen skal være at folk skal ha tilgang til sjøen, og at man skal kunne ferdes fritt der uten å møte en vegg eller et gjerde.

Dersom Høyre får styre byen, vil de la private herje fritt. Derfor er valget 9. september også et retningsvalg for sjøfronten i Bergen.

Publisert 1. september 2019 08:25