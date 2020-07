Kan covid-19 bidra til en bedre drikkekultur?

Vi vet alle at det trengs noen forbedringer.

Publisert Publisert Nå nettopp

Odd Fjeldsgaard Rasmussen, her i baren No Stress i Hollendergaten, mener at pandemien har hatt noen gunstige effekter på nordmenns drikkemønster. Foto: Privat

Debattinnlegg

Odd Fjeldsgaard Rasmussen Bergen

«Hvem er dette som setter seg på sin høye hest og indirekte kritiserer vår drikkekultur?» tenker du sikkert.

For å ha det klinkende klart: Jeg er en av dere, en av mange nordmenn som ikke spytter i glasset og som ikke alltid viser seg fra sin beste side sent på kvelden.

Men jeg har også jobbet med dere i snart 20 år. Jeg er bartender. Dere er mine gjester, og jeg setter pris på hver og en av dere. Dere er nødvendige for at jeg skal kunne drive med det jeg syns er gøy å drive med.

Jeg har sett dere i den siste tiden. Jeg har sett at dere har vært tørste. Dere var lei av å sitte hjemme og ha fest over Zoom, Meet eller Facebook. Da barene våre i Kong Oscars gate åpnet igjen i begynnelsen av juni, flokket dere ut for å møte hverandre. Det var kjekt å se, og fantastisk å kunne ønske dere velkommen til barene igjen.

Alle var hyggelige og forståelsesfulle med tanke på begrensningene som er pålagt oss. Vi koste oss sammen i mange uker. Været var fint, og det var endelig å lov å nyte et godt glass med din kjære, venner, familie eller kolleger.

Dere kom til og med ut på byen tidlig, fordi det bare er sittende gjester som får servering. Kanskje dere til og med droppet vorspielet og gikk direkte på byen? Det virket sånn.

Opplevde vi at dere oppførte dere bedre enn dere gjorde før nedstengningen? Ja! Vi opplevde også at langt færre ble nektet servering og at promillen var langt lavere enn tidligere.

Kanskje det ikke er så dumt å komme tidlig på byen? Kanskje det ikke er så teit å sitte ned og samtale med folk mens man nyter et godt glass? Kanskje man ikke trenger å gå på vorspiel for å «drikke seg opp» før man skal på byen?

Les også Høies oppfordring til tørste fotballelskere: – Ikke gjør noe dumt. Puben din kan miste bevillingen.

Jeg skriver fordi jeg så inderlig ønsker meg at dere fortsetter å være på lag med oss. Så lenge myndighetene gir oss pålegg om hvordan vi skal drive utestedene våre, må vi følge disse. Vi risikerer at de som ikke følger forskriften, blir stengt ned, vi risikerer at noen få bryter og får oss alle stengt ned, og vi risikerer at dere ikke vil spille på lag lenger.

Det er vanskelig å spille på lag når ingen på laget er smittet av covid-19, eller ingen dere kjenner er berørte. Så ta en for deg selv, ta en for meg, ta en for noen som jobber i utelivsbransjen.

Når det å ta en for laget betyr å gå ut på byen tidligere, sette seg ned, kose seg med venner og kjente og oppføre seg fint, synes jeg ikke det er for mye å be om. På veien endrer vi sakte, men sikkert en drikkekultur som vi alle vet ikke er helt på høyden.

På forhånd takk.