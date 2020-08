Klamydia florerer – gjør testingen lettere!

Vi trenger et bedre tilbud til dem som topper klamydiastatistikken.

Publisert Publisert Nå nettopp

Flere unge har ikke et godt nok tilbud for å teste seg for klamydia, skriver Anette Arneberg, leder av Velferdstinget, en organisasjon for studentene på Vestlandet. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Anette Arneberg Leder Velferdstinget Vest

29. juli skriver Bergens Tidende om økende antall klamydiatilfeller blant unge under 25 år. Helsesykepleier Marianne Bendiksen peker på helsestasjon, gratis kondomer og muligheten for å teste seg gratis, som viktige verktøyer for å bekjempe disse tallene.

Det som ikke blir nevnt, er at de færreste kommuner har helsestasjon for unge opp til 25 år, og at enda færre har selvtesting som et alternativ.

I Norge er hver kommune lovpålagt å ha et helsestasjonstilbud for unge under 20 år. Hvis du er heldig, bor du et sted der aldersgrensen er satt høyere enn 20 år, og om du er veldig heldig, har du også selvtesting tilgjengelig på helsestasjonen.

Slik burde det være for alle, men i dag er det flere studenter og unge rundt om i landet som ikke har tilgang til helsestasjon, eller som har et tilbud som er så sprengt på kapasitet at det er flere timers ventetid for å teste seg.

Dette er ikke godt nok, og de nye klamydiatallene snakker for seg selv.

Les også Høyeste forekomst av klamydia noensinne

I retningslinjene til Helsedirektoratet uttrykkes et ønske om at tilbudet skal gjelde unge opp til 25 år i større byer, eller kommuner med institusjoner for høyere utdanning. Dette bør ikke bare være et ønske, men et krav som må lovfestes. På den måten sikrer vi at alle unge opp til 25 år får et likt tilbud.

Det er på tide at unges seksuelle helse ikke bare er en fanesak for interesseorganisasjoner og studentpolitikere, men at det faktisk blir satt på dagsorden på Stortinget.

Helsestasjon for ungdom eller tilbud som Sex og Samfunn, tilbyr gratis testing og rådgivning innenfor seksuell helse. Tilbudene fungerer godt, fordi det er tilpasset unge brukere og er svært lavterskel.

I de kommunene der tilbudet har blitt satset på, og der unge over 20 har fått tilgang, er de også svært populære. Nesten litt for populære, ettersom køene stadig øker.

Da er det rart at man ikke gjør enkle grep for å minske disse køene, som å ha selvtesting på helsestasjonen.

I Bergen har kommunen økt aldersgrensen på helsestasjonen til 23 år, som er en veldig god start. I tillegg har studenter opp til 25 år tilgang til tjenesten. Unge over 23 og studenter over 25 år må ta kontakt med fastlegen sin, og på tross av at selve klamydiatesten er gratis, må de fortsatt betale for legetimen.

Dette, sammen med lange køer, gjør at terskelen for å teste seg er mye høyere enn den burde være.

Klamydia regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom, som spesielt rammer unge. Ubehandlet kan den føre til nedsatt fruktbarhet og dermed få store konsekvenser senere i livet.

Det er på tide at vi tar seksuell helse på alvor, og gjør lavterskeltjenester tilgjengelige for dem som topper smittestatistikken.