Mamma på innbytterbenken

Tenåringer vil fly høyt. Det er da du sitter på sidelinjen.

Å være mamma er sterkere enn jeg i min villeste fantasi kunne ha forestilt meg, og å være tenåringsmor er noe av det skumleste, skriver Julie Fosse, her avbildet med datteren sin. Foto: Privat

Debattinnlegg

Julie Fosse blogger

Lite utkonkurrerer det å ha flokken samlet. Å sitte rundt frokostbordet med avkommet. Se inn i tindrende tenåringsøyne, som har hele livet foran seg.

Å være mamma er sterkere enn jeg noen gang i min villeste fantasi kunne ha forestilt meg. Å være tenåringsmamma er også noe av det skumleste.

Det mest dyrebare og skjøre du eier, skal bevege seg friere, ta egne valg, oppdage verden og dens ufullkommenhet. Det er ikke for amatørmammaer.

Å oppdage at det er mindre bruk for deg, og å erkjenne at du mister en del av kontrollen. Å godta at det du har plantet, vannet og gjødslet, må testes i eget vær.

Å følge tenåringene i tykt og tynt. Gjennom sorg, utfordring, glede og medgang. Livet med stor L. Stormer vil komme. Uvær vil komme. Du kan ikke lenger beskytte røttene fra å se om de holder stand. Det er tøffe tak.

Tenåringene må få vinger, hører vi. Jeg vil jo av hele mitt hjerte gi dem det, men det er skummelt. Det griper en tenåringsmamma i sjelen.

Hvor langt vil de fly? Når vil de komme tilbake? Vil de søke ly der de ble plantet? Eller vil andre gi dem lyet de søker? Blir jeg satt på innbytterbenken?

Når den første kjærligheten blir oppdaget, frigjøres tenåringene. Og de vil fly høyt. Det er da du sitter på sidelinjen, er heiagjeng og sender tanker til Skaperen om at røttene er så dype som du tror du plantet dem.

Ferdig med grunnskolen. Tre år på videregående venter. Jeg jobber intenst med å gi vinger. En ny tid er kommet. Nå er det tid for å være heiagjeng. Guide når de ber om det. Oppmuntre, elske og ha tro på at røttene holder.

Å være tenåringsmamma er neimen ikke for pyser.

Innlegget ble først publisert på juliefosse.blogg.no