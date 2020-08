Elsparkesykler kan ikke sammenliknes med bysykler

Bruken må reguleres.

Elløperhjul ligger fortsatt og slenger rundt omkring, eller de står hensatt midt på fortau, skriver Bente Owren. Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Bente Owren Bergen sentrum

I utgangspunktet er jeg kjempepositiv til alle former for utendørs aktivitet. Jeg er derfor ikke prinsipiell motstander av elektriske sparkesykler (eller løperhjul, som vi sier her i Bergen).

I et sentrumsområde med dårlig eller manglende bussforbindelse, tenker jeg de kan være et kjærkomment fremkomstmiddel for mange, selv om de først og fremst fremstår som et leketøy.

Men – bruken må reguleres.

Enkelte likestiller løperhjulene med bysykler. Etter min mening er det overhodet ikke sammenliknbart. Bysyklene er et fremkomstmiddel, både som supplement til kollektive transportmidler, og for sentrumsbeboere som ikke har egnet plass til å parkere egen sykkel.

Bente Owren har vært vitne til flere nestenulykker med elsparkesykler. Foto: Privat

Som sentrumsboer med arbeidsplass i sentrum, beveger jeg meg daglig i bygatene. Jeg opplever aldri bysyklene som et problem eller en fare for meg som gående, både fordi de holder lav fart, og fordi de fleste i tillegg bruker sykkelfelt der det finnes.

Løperhjulene, derimot, kjører i sikksakk i stor fart mellom gående på fortau og gangveier. Når jeg i tillegg opplever at det er blitt ubehagelig å bevege meg på åpne plasser, fordi jeg nå må se meg for også her, begrenser det min bevegelsesfrihet i stor grad.

I Bergen sentrum er det flere åpne plasser og gangveier som tidligere i stor grad har vært forbeholdt gående: Området rundt Smålungeren og Byparken, Bergenhus festning, Haugeveien, Festplassen, Torgallmenningen, Bryggen, Vågsallmenningen.

Syklende på fortau og gangveier skal tilpasse kjøringen til gående, men her suser folk på løperhjul forbi på kryss og tvers, uten å ta hensyn til gående.

De første dagene etter at løperhjulene ble utplassert, var jeg vitne til mye uvettig kjøring og flere nesten-påkjørsler. Dette ser ut til å ha bedret seg en del, men jeg ser fremdeles gående som skvetter unna for å unngå å bli kjørt ned.

Når det gjelder parkering, ligger fortsatt løperhjul og slenger rundt omkring, eller de står hensatt midt på fortau. Det må det være mulig å gjøre noe med.

Min klare mening er at bruken av løperhjul må reguleres. Utleiefirmaene må også pålegges et større ansvar. Hvordan de enkelte bruker løperhjulene, har ikke firmaene kontroll over, men hvor og når de brukes, og hvor de parkeres, kan i større grad påvirkes.

Hvordan det skal løses, burde ikke være vanskelig i en digital verden.