For meg er det som skjer i Norge nå, det motsatte av krig.

Som lege mener jeg kritikken mot Gunhild Alvik Nyborg er uberettiget, skriver Hanne Heszlein-Lossius. Foto: Bård Bøe

Hanne Heszlein-Lossius Lege og journalist

Som mange andre, så også jeg på Debatten om koronatiltakene på NRK1 tirsdag kveld. Jeg har hatt mange tanker rundt det jeg så og hørte.

Jeg ble redd, slik garantert mange andre også ble. Og når man blir redd, blir man usikker og sint. Det er veldig tydelig i sosiale medier etter sendingen.

Som journalist er jeg usikker på om dette var en lur måte å løse saken på fra NRKs side. Burde ikke budskapet vært adressert til våre ledere, som igjen kunne tatt avgjørelser og formidlet dem til oss i konkrete tiltak?

Nå fremstår vi som splittede i troen på hva som er rett, og hva som er galt. Det vi trenger nå, er trygghet og tro. Tro på at våre helsemyndigheter gir oss de rådene de mener er riktige for oss i situasjonen vi nå er i. Trygghet på at dette kommer til å gå over, og tro på at livet vil returnere til normalen etter hvert.

I Debatten hevdet forsker Gunhild Alvik Nyborg at norske myndigheter ikke har kontroll over koronasmitten, og hun tok til orde for full isolasjon av alle som ikke har en samfunnskritisk funksjon.

Siden har kritikken haglet mot Nyborg. Som lege mener jeg den er uberettiget. Ved faglig uenighet, kan man si fra på en saklig måte. Og har man behov «for å ta» noen i etterkant, så får man rette sin skyts mot NRK, ikke forskeren.

Å skrive at hun ikke har kompetanse, blir for drøyt. Hun viser oss hva som kan skje ved eksponentiell smittespredning som, påpeker hun, kan stanses.

Og da bør vi vel rette blikket mot nettopp de landene som har stanset viruset, slik hun ber oss om? For ligger det ikke nettopp mye trygghet og trøst i å vite at asiatiske land har klart det våre italienske venner dessverre ikke har klart?

Hvor vi er om noen uker, vet vi kun om noen uker. Hvilke tiltak som eventuelt endres, vet ingen av oss akkurat nå. Det er mange avgjørende og kanskje hittil ukjente faktorer som vil gi oss den endelige fasiten.

I mellomtiden må vi ta vare på hverandre.

Vi må lytte til de rådene landets sentrale helsemyndigheter gir oss. Vi må holde avstand fra hverandre, vaske og sprite hender. Holde oss hjemme ved symptomer fra luftveier og feber. Holde karantenen vi settes i. Ikke hamstre medisiner, mat eller toalettpapir.

Jeg er uenig i at dette er krig. Det er kanskje en opptakt til krig, men det er ikke krig i Norge nå. I Italia, ja. Der er det krig.

Vi lever i et rikt samfunn med masse ressurser, og nå organiserer vi oss for å ivareta befolkningen. Jeg har jobbet i krigssoner, og for meg er det som skjer i Norge nå, det motsatte av krig.

Det betyr ikke at dette ikke er alvorlig, for det er det i aller høyeste grad. Men jeg tror ikke noen er tjente med at vi blir livredde i en tid der vi må være sterke, og stå samlet.

Vi er heldige i Norge, og vi kan klare dette hvis alle bidrar. Det er jeg helt sikker på.