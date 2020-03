Nå trengs et hastetiltak. Helsemyndighetene må kjempe for sin egen tillit før det er for sent.

Det er bare én gruppe som tjener på hvis tilliten rakner, det er de som ønsker å destabilisere oss utenfra.

Synkede tillit til myndighetene er større enn at noen på Facebook mistror Helsedirektoratet, advarer Jette Christensen (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Debattinnlegg

Jette Christensen Stortingsrepresentant (Ap)

Folk er redde. Redde for liv, helse. Økonomi og bestemor. Det skjønner jeg. Covid-19 er et virus som tar liv og det sprer seg. Det er all grunn til å innføre strenge smittevernstiltak og tilsvarende tiltak for å få folk til å følge dem.

Når man er redd oppsøker de fleste av oss informasjon. Det finnes det mye av. I jungelen av eksperter og fremskrivninger og tall og analyser må vi ha et felles sted å gå. Vi må kunne stole på at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har og bruker det faktagrunnlaget som finnes for å utarbeide sine råd og tall.

Debatten går friskt i sosiale medier, med en eskalering etter NRKs Debatten i går. Jeg synes det er bra med debatter om politikerne gjør nok og om tiltakene for få eller for mange, er de for strenge eller for slappe?

Debatten har eskalert i sosiale medier etter NRKs debatt tirsdag kveld med forsker Gunhild Alvik Nyborg, som kom med sterke påstander om virusspredningen i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Politiske avgjørelser skal diskuteres og kritiseres også i krisetider. Men bakgrunnen for avgjørelsene, de faglige rådene som ligger til grunn for dem, må vi bli gitt muligheten til å ha en felles tillit til. Selvsagt finnes det ulike perspektiver innenfor helsevitenskapen og det er viktig at de kommer til ordet.

Men vi må ha et felles sted å finne informasjon vi kan stole på.

Det dukker stadig opp undersøkelser det påstås helsemyndighetene enten ikke har sett, ikke tar hensyn til eller tall de holdes skjult. Jeg tror de har bedre oversikt enn jeg kan google meg frem til.

Men når slik informasjon deles skaper det frykt og mistillit i befolkningen overfor at myndighetene er det riktige stedet å gå for informasjon. Hvis noen tror det, er det ikke folk i sosiale mediers feil.

Det er myndighetene selv. De må være konkurransedyktige i å skape tillit. Det nytter ikke å si at de har mest oversikt og best faglig grunnlag. De må få alle til å være trygge på at det stemmer.

Nå er vi i starten av denne krisen, selv om mange føler den har vart lenge allerede. Det er helt avgjørende at vi beholder tilliten til institusjoner i samfunnet vårt for at vi skal komme igjennom dette i samlet flokk. Det er myndighetene sitt ansvar å sikre, ikke folk.

Folk vil bare vite hva som egentlig skjer og være trygget om at de som bestemmer gjør sitt beste ut fra all tilgjengelig informasjon og forskning. Dette er også større enn at noen på Facebook har svekket tillit til Helsedirektoratet.

Lenge før dette viruset blir Norge kontinuerlig utsatt for forsøk på å destabilisere samfunnet vårt utenfra. Vi vet at det er trollfabrikker i flere land som har ett mål for øye, sette folk mer opp mot hverandre og skape

mistillit mellom folk og myndigheter så det er enklere å spre desinformasjon. I krisetider er vi særlig sårbare for dette.

Helseministeren har vært ute og oppfordret folk til å være rause med hverandre på internett. Jeg er enig i det og tror de aller fleste gjør det de tror er best for sine og folk rundt seg, selv om de røyk på en ekstra dorull før helgen.

For å unngå tillitskrise er det ikke nok å be folk være kildekritiske og være greie. Helsemyndighetene må bygge tillit og være åpne, hver dag, hele dagen. Det er en viktig del av totalforsvaret.