For klimaet og norsk næringsliv sin del, er vi nødt til å bygge fremtidens arbeidsplasser på alt annet enn fossile ressurser.

Hydrogen kan benyttes som drivstoff til en rekke transportmidler, men da må det lages av fornybar energi, mener Sigrid Aanestad Moltumyr (fra v.) og Øyunn Stokkeland Kåset i Grønn Ungdom. Foto: Privat

Sigrid Aanestad Moltumyr, folkevalgt for MDG i Fjaler Kommune og landsstyrerepresentant i Grønn Ungdom, Øyunn S. Kåset, tidligere leder i Grønn Ungdom Vestland

Verden er nødt til å slutte med klimautslipp, også med norsk gass. BTs kommentator, Hans K. Mjelva, ser derimot ut til å dele drømmen til Equinor om å bruke naturgass for å lage såkalt blått hydrogen, og omtaler det som et prosjekt som «kan redde både klimaet og Noregs gassinntekter.»

På Raggovidda i Troms og Finnmark har Sintef startet produksjon av grønn hydrogen med overskuddsenergi fra en vindmøllepark. Innen 2030 vil Grønn Ungdom ha 10.000 slike arbeidsplasser innen grønn hydrogenproduksjon.

Hydrogen er kanskje den beste muligheten vi har for å gjøre fly, sjøtransport og tungtransport fossilfrie. Men da kan ikke hydrogenet produseres av naturgass fra Nordsjøen.

CO₂-lagringsprosjektet utenfor Øygarden er jokeren som, ifølge Mjelva, rettferdiggjør at Equinors gass blir brukt i hydrogenproduksjon.

Grønn Ungdom er glad for alle tiltak som fjerner CO 2 fra atmosfæren, men viktigst av alt er at vi forhindrer utslipp i utgangspunktet. Grunnen til at vår fremtid avhenger av CO₂-lagring, er at verdens politikere ikke har gjort nok for å kutte utslipp.

I kommentaren gjør Mjelva seg skremmende lik regjeringen, som gang på gang spisser ørene for oljelobbyen, men ikke rører en lillefinger for klimastreikende ungdom.

Vi får kanskje ikke førstesiden i BT, men vi sier det til dere nå, politikere og journalister: Fremtiden er grønn, ikke blå. Det samme må gjelde det nye hydrogeneventyret.