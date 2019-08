Tid for handlings­plan mot islamo­fobi

Lørdag opplevde vi nok en gang en terrorhandling på norsk jord da en 21-åring drepte stesøsteren sin og dro bevæpnet til al-Noor-moskeen i Bærum.

PÅ PLASS: Bevæpnet politi var på plass da muslimer i Bergen feiret Eid.

Abdullahi Ibrahim Lærer i Bergen

Det er tragisk nok at en 17 år gammel jente blir drept og at det skytes på uskyldige mennesker som ber i gudshus. Men dette kunne ha gått enda verre hadde det ikke vært for den modige helten som avverget det som kunne blitt et massedrap. 65 år gamle Mohammed Rafiq overmannet den terror- og drapssiktede.

Dette er en trist hendelse som minner oss på at terrorister ikke er forbeholdt religiøse ideologier eller politisk tilhørighet.

Dette skjedde dagen før muslimene skulle feire Eid (en islamsk høytid). I likhet med resten av det norske folk ble muslimene i Norge sjokkerte, skremte og fortvilte. Men måten det norske folk reagerte på var eksepsjonell. Solidariteten og samholdet før og under eid-dagen var utmerket. Dette er det norske folk best på når stygge handlinger skjer.

Flere møtte opp på ulike moskeer rundt i landet og slo ring for å støtte muslimene, mens politiet var til stede i eid-lokalene for å passe på at muslimene fikk feire i fred og i ro. Det kunne ikke vært bedre enn dette. Mitt Norge på sitt beste.

Flere muslimer jeg har snakket med, forteller at de opplevde trygghet og at de følte seg ivaretatt av politiet. Det er en god måte å vise terroristene at de ikke kan overvinne vårt demokrati og samfunn, men langsiktig trengs det bedre og varige løsninger. Det er mye islamofobi og hat mot norskmuslimer.

Beste måte å forebygge dette på, er å lage handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger. Jeg mener at tiden er moden. Derfor bør man jobbe for å få dette til, slik at vi unngår uheldige hendelser som den på lørdag.

