Jeg har sykkelpendlet i 25 år og sett fryktelig mye rart

DEBATT: De jeg er mest engstelig for, kommer susende stikk i strid med alle trafikkregler, på elsparkesykler.

Hvis du skal bruke bysykkel eller annen sykkel, bruk for din egen og andres skyld hjelm, skriver Roar Ulvestad.

Roar Ulvestad Syklist i Bergen

Det har gått sport i å skjelle ut sykkelsatsingen i Bergen. Sist ute er Miljøpartiet De Grønne, som har fått en lys idé om sammenhengende sykkelvei gjennom Bergen sentrum, fra Byparken til Sandviken.

Vi har stort sett gode sykkelveier inn og ut av sentrum, uansett hvilken bydel du kommer fra. Vi har et bitte lite bysentrum, der du kommer deg dit du vil på kort tid.

Å styrke syklistens kår i bykjernen er derfor ikke veldig interessant. Det er faktisk ingen trafikantkategorier som er spesielt begunstiget i dette mikrosentrum av en bykjerne, så det er ingen grunn til å favorisere en av dem.

Vi har noen propper i veisystemet som bør fjernes, før man begynner å pøse millioner over sentrumssyklistene. I lyskrysset ved Solheim kirkegård må syklistene stoppe biltrafikken ved hjelp av lysreguleringen. Her bør planene om en gang- og sykkelbro fremskyndes. Det vil gi bedre flyt i trafikken for både de med to og fire hjul.

Strekningen Landås-sentrum er en dødsfelle.

Men de myke trafikantenes kompetanse i trafikken er under enhver kritikk. Jeg har sykkelpendlet inn og ut av sentrum i 25 år og sett fryktelig mye rart. Særlig de siste årene, etter hvert som flere og flere har begynt med tohjulinger av diverse slag.

De jeg er mest engstelig for, kommer susende stikk i strid med alle trafikkregler, på elsparkesykler. Ikke bare oppfører de seg som om de er udødelige med sin forakt for trafikkreglene, men understreker at de skal leve evig med å bruke støydempende headset.

På spørsmålet om hvor dum det går an å bli, svarer denne kategorien høyt og tydelig med sine trafikkvaner.

Vær så snill, hvis du skal bruke bysykkel eller annen sykkel, bruk for din egen og andres skyld hjelm. Jeg vil nødig bruke skattepenger på opptrening av deg på Sunnaas sykehus. Det vil heller ikke dine nærmeste.

MDG og andre bør ta seg en bolle. Slik at vi som faktisk kan å sykle, kan benytte oss av de flotte sykkelveiene som finnes. Strekningen jeg kjenner best, Søreide-sentrum, er med unntak av en manglende gang- og sykkelbro, en drøm.

Marerittet er uansett alle som tror de kan å sykle eller bruke sparkesykkel.

