«Er du serr, morfar? Det er dønn lættis!»

DEBATT: Nei, morfar forstår ikke at «lættis» betyr morsomt og «dønn» seriøst.

DIGITALISERING: Er dagens eldre dømt til å føle seg hjelpeløs i den digitale verden, spør innsenderne. Illustrasjon (Scanpix)

Tor-Henning Iversen

Nora Hem

Lea Hem

Mindre enn 1 time siden

I vår digitaliserte verden øker avstanden mellom generasjonene. Unge snakker et språk i sosiale medier som eldre ikke forstår. Er dagens eldre generasjon dømt til å føle seg hjelpeløs i den digitale verden?

Media overlesses med begreper som unge bruker daglig, og som eldre ikke skjønner bæret av. Når et barnebarn på 15 år sier «Er du serr, morfar? Det er dønn lættis», forstår ikke morfar det.

Dette er en indirekte konsekvens av digitaliseringen av samfunnet. Bør vi ukritisk ta alt dette innover oss, eller stoppe opp og vurdere hva som er på gang? Hvordan blir vi påvirket av all denne teknologien?

Nesten all kommunikasjon tar utgangspunkt i det tekniske. Selv når vi skal innta et måltid i fellesskap – om det er hjemme ved middagsbordet eller ute på restaurant – er minst halvparten av selskapet mer opptatt av de siste meldingene på mobiltelefonen, enn av det sosiale aspektet ved måltidet.

I verste fall – vil vi etter hvert miste evnen til å føre en normal samtale med hverandre?

Nå skal det sies at manglende evne til å kommunisere er aldersbetinget. De yngre er i mye større grad avhengig av kontinuerlig tilgang til mobiltelefon enn den eldre generasjonen. Det er heller ikke mulig for pensjonister å forstå hva de unge snakker om, når helt nye begreper og et eget vokabular er i ferd med å utvikle seg.

For en pensjonist er samtlige ord i faktaboksen (se under) totalt uforståelige.

Fakta Fakta/slang og nye uttrykk Mat- kul Py- kjipt/noe er dumt Dope- noe/noen er kult eller fantastisk Lit- rått/fantastisk Bruh- bror/kompis Lol- ler Serr- seriøst Tæsje- stjele Ålø- wow Lættis-morsomt dd- du da dønn- seriøst skjera- hva skjer/hei hvordan har du det snx- snakkes Les mer

Denne utviklingen har funnet sted i løpet av de siste 10–15 årene. At dagens 60–70 åringer ikke henger med, er for så vidt naturlig, men hva med dem som er foreldre til dagens 15-åringer? Vil de være i stand til å kommunisere med sine barnebarn om 10–15 år?

Både noen av oss unge og eldre blir sjokkert når tusenvis av ungdommer velger bort uteliv og natur for å tilbringe hver påske i The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Like sjokkerende er det at det i år ble arrangert VM i Fortnite, der premiepotten var på 270 millioner kroner.

Men det er viktig for den eldre generasjonen å henge med, ikke bare når det kommer til teknologi, men også i nye måter å kommunisere på.

Hvis ikke, kan eldre mennesker gå glipp av viktig kunnskap og føle seg til liten nytte.

Det er vanskelig å se for seg hvordan verden blir om 20–50 år. Kanskje digitaliseringen har skutt til himmels, kanskje alt blir styrt av roboter.

Eller vil det være en fin balanse mellom det digitale og den «ekte» verden?

Publisert 13. august 2019 13:11