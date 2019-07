Trym Aafløy er en gave til folkedemokratiet

STØTTER AAFLØY: Lederen for «bompengepartiet» har kommet styrket ut av den kritiske mediedekningen, mener John Glenn Robertsen (bildet). byoutline Privat

John Glenn Robertsen Nesttun

Mindre enn 40 minutter siden







Lederen av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), Trym Aafløy, har fått kjørt seg i mediene den siste tiden – være seg i lokalpressen eller på statskanalen. Han har blitt kritisert og latterliggjort fordi han representerer kun én sak i politikken.

Nå som vi har blitt mer kjent med FNB, så viser det seg at de har et partiprogram som alle andre, uten at så mange egentlig bryr seg. Det er fordi Aafløy representerer et nødvendig opprør mot de etablerte.

Bergenspressen, med særlig BA i spissen, forsøkte seg med såkalt grundig journalistikk da de lagde stor ståhei ut av en gammel personalsak på sjokoladebaren Molière, der Aafløy var leder. Han ble beskyldt for trakassering og generelt dårlige lederegenskaper. Undertegnede er overbevist om at det var Trym Aafløy som kom styrket ut av denne tvilsomme (?) artikkelen.

GIR ROS: Innsenderen er begeistret for oppslaget i lørdagens BT. Faksimile: BT 13. juli

I BT Magasinet 13. juli treffer brannmannen på Skjold, Robert Njåstad, spikeren på hodet. Han uttrykker det svært mange føler på, at det har utviklet seg en politikerelite som ikke er i kontakt med resten av folket.

FÅR STØTTE: Lederen for «bompengepartiet», Trym Aafløy (bildet), har kommet styrket ut av den kritiske mediedekningen, mener John Glenn Robertsen. byoutline Marita Aarekol (arkiv)

Les også BT reportasjen som Robertsen viser til: «Elida skal stemme for første gong i haust. Det blir bompengelista.»

Aafløy & co. blir gjerne stemplet som miljøfiendtlige eldre menn. BT kunne bekrefte at det selvsagt ikke er tilfellet. De som støtter FNB er et mangfold av velgere – unge og eldre, lavtlønnede og velstående – kvinner som menn, ja til og med dem som kjører kollektivt og tar miljøhensyn i hverdagen.

Publisert 16. juli 2019 20:06

