Cannabis bør ikke gjøres farligere enn nødvendig.

TRYGGERE: Offentlig kontrollert cannabis med lav virkningsgrad vil garantert være tryggere enn ukontrollert cannabis som selges av kriminelle nettverk, mener August Simonsen (V). Bildet er fra Portugals første fabrikk for medisinsk cannabis, der planten dyrkes lovlig. Rafael Marchante/NTB scanpix

August Simonsen Bergen Venstres ungdomskandidat til bystyret

Den første grunnen til å regulere er at forbudet gjør cannabis farligere. I dag selges cannabis utelukkende på det illegale markedet. På dette markedet foregår salget uten åpningstider, uten aldersgrenser og uten skatter og avgifter. Det blir for fritt – selv for en liberaler som meg.

Det er bedre om cannabis reguleres, slik at vi kan få salget inn i ordnede former. Da vil vi kunne regulere styrken på cannabisen som selges, på samme måte som vi regulerer styrken på den alkoholholdige drikken som selges. Alkohol er regulert slik at alkoholprosenten oppgis på flasken, drikke med høyere alkoholprosent avgiftsbelegges hardere, og det finnes en maksgrense for hvor sterk alkohol som kan selges.

Disse reguleringene er med på å begrense skadevirkningene av alkohol. Cannabis trenger tilsvarende former for regulering.

Offentlig kontrollert cannabis med lav virkningsgrad vil garantert være tryggere enn ukontrollert cannabis som selges av kriminelle nettverk, på samme måte som det er tryggere å kjøpe rødvin på Vinmonopolet enn å kjøpe hjemmebrent sprit fra bagasjerommet til en fremmed.

Riktignok er det bred enighet innen moderne rusforskning om at cannabis er vesentlig mindre farlig enn alkohol, men cannabisbruk er likevel ikke ufarlig. Vi kan aldri gjøre rusmiddelbruk helt trygt, men det er ingen grunn til å gjøre det farligere enn nødvendig.

FOR FRITT: På det illegale markedet foregår salget uten åpningstider, uten aldersgrenser og uten skatter og avgifter. Det blir for fritt – selv for en liberaler som meg, skriver August Simonsen (V)(bildet). Privat

Den andre grunnen er at forbudet bidrar til å finansiere kriminell virksomhet i stor skala. På grunn av den globale forbudslinjen er det nesten bare kriminelle nettverk som står for verdens produksjon og distribusjon av cannabis. Konsekvensen er at produksjonslandene i Latin-Amerika, Asia og Afrika ødelegges i krigen mot narkotika.

Samtidig tjener narkotikakartellene enorme summer på eksport til USA og Europa. Regulering av cannabis vil slå bena under disse kartellene. Det kan redde mange liv.

Ikke minst vil regulering strupe inntektene til mange kriminelle gjenger i Norge. Når de kriminelle gjengene svekkes, vil politiet få frigjort ressurser som de kan bruke til annet arbeid.

Regulering vil også føre til at staten får skatteinntekter fra cannabissalget. De nye skatteinntektene kan for eksempel brukes til forebyggende arbeid blant unge. Det er bedre enn at all fortjenesten går rett i lommen på kriminelle.

Den tredje grunnen er at regulering vil føre til at de som ønsker å ruse seg på cannabis, slipper å oppsøke kriminelle. For unge i faresonen kan jevnlig kontakt med kriminelle miljøer være minst like skadelig som selve cannabisrøykingen.

Salg over disk på et pol vil redusere risikoen for at de som bruker cannabis blir pushet til å forsøke hardere stoffer, fordi de ansatte på et pol ikke vil ha de samme økonomiske interessene i salget som det en dealer har. De ansatte på Vinmonopolet pusher ikke på deg sprit når du svipper innom for å kjøpe en flaske rødvin.

Etter at Venstre gikk inn i regjering, har vi fått gjennomslag for en rusreform som skal resultere i at bruk av rusmidler blir avkriminalisert. Reformen skal gjøre at rusavhengige får hjelp, ikke straff. Dette er bra, men rusreformen er bare en del av løsningen.

Skal vi få tryggere cannabis og ta knekken på de kriminelle gjengene, må det sterkere skyts til. Da må cannabis legaliseres og reguleres.

