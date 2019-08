La Åsane få Bybanen

DEBATT: Tiden er igjen moden for at seriøse partier beliter seg.

BYGG MER: Om bybane og ny vei i Bergen nord ikke realiseres, ramler vi baklengs inn i fremtiden, skriver innsenderen. Ørjan Deisz (arkiv)

Trygve Birkeland Gruppeleder KrF Bergen. 5. kandidat kommunevalget.

Mindre enn 50 minutter siden

På starten av det glade 1980-tallet hadde jeg gleden av å være pur ung bussjåfør i det lokale rutebilselskapet Fana-Os-Milde. Det er litt artig å tenke tilbake på det vanvittige køkaoset som regjerte Bergen i disse årene, før Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti tok tak i situasjonen.

Det var ingen populær beslutning den gangen da en bomring rundt Bergen sentrum ble etablert.

Flybussens kjøretid mellom Flesland og Bergen kunne på ettermiddagstid være så krevende at avgangen fra flyplassen klokken 15 ikke nådde båten til Sogn klokken 1650.

Les også Få med deg den dramatiske historia om Bybanen over Bryggen

Sakte, men sikkert kom det nye veisystemer på plass mot Åsane, Fana og Bergen Vest. Siden fulgte bybaneutbygging mot Fana og Ytrebygda, og Ringveg Vest ble realisert.

Det ble skapt en forståelse for at veier alene ikke kunne bygge oss ut av kaoset.

Det var viktig for både byen og bydelene at politikerne tok belastningen med å rydde opp. Skulle vi ha ventet på staten, hadde vi fortsatt stått i kø i alle himmelretninger.

MER BYBANE: – Det nytter ikke å melde seg ut av verden, skriver bussjåfør Trygve Birkeland (KrF). PRIVAT

Det sås nå tvil om hvorvidt bygging av bybane mot nord vil kunne skje i vår tidsalder.

Det snakkes så fromt om at Åsane ikke trenger denne bybanen, men hver gang en bil hoster litt i Fløyfjellstunnelen, eller kjøretøyer berører hverandre på en av Norges mest trafikkfarlige europaveier, skjønner nok de fleste at her trengs både ny vei og en bybane som fungerer uavhengig av trafikken ellers.

Husk at en buss må stå i samme kø som alle andre, og at egne busstraseer samlet sett er mer arealkrevende enn et dobbelt bybanespor.

Les også – Jeg ville stoppet Bybanen til Åsane og revet ytre bomring

Tiden er igjen moden for at seriøse politiske partier står sammen og beliter seg. La Åsane nå få bybanen som Fana og Ytrebygda allerede har, og Fyllingsdalen er i ferd med å få.

KrF har alltid tatt ansvar både for bybanebygging og etablering av tjenlig veinett. Nå er det bybane til Åsane og ny E39 fra Klauvaneset til Vågsbotn som gjelder. KrF er selvfølgelig villig til å se på andre systemer for finansiering, for eksempel veiprising, men her og nå må vi forholde oss til dagens rammer.

Det nytter ikke å melde seg ut av verden. Om bybane og ny vei i Bergen nord ikke realiseres, ramler vi baklengs inn i fremtiden og svikter både miljøet og generasjonene etter oss.

En slik fremtid står ikke på KrFs ønskeliste.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert 13. august 2019 20:43